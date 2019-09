Demanen la dimissió del cap dels Mossos després de la baralla de Sabadell

El Sindicat de Policies de Catalunya, el Sindicat de Mossos d'Esquadra i el Col·lectiu Autònom de Treballadors de Mossos van demanar ahir la dimissió del director dels Mossos, Andreu Joan Martínez, després dels incidents de diumenge a la matinada a Sabadell.

En un comunicat, les organitzacions sindicals veuen «inacceptable» l'estat dels cascos i uniformes que van utilitzar els agents que van intervenir en els aldarulls i titllen Martínez de «mentider» per prometre que donaria l'ordre de retirar el material «obsolet». «Una vegada més, cascos blancs caducats i en mal estat, sense corretja de seguretat per poder-los lligar. Una vegada més, camisa per fer bonic de màniga curta, una vegada més pantalons de pinces».