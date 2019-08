Vueling cancel·la 112 vols el cap de setmana per l'aturada d'Iberia a l'aeroport d'El Prat

L'aerolínia Vueling va cancel·lar ahir 112 vols que tenien previst sortir de l'aeroport de Barcelona-El Prat aquest pròxim cap de setmana com a conseqüència de la vaga convocada pels treballadors de terra d'Iberia, fet que afectarà uns 18.000 viatgers.

Els treballadors de terra d'Iberia en aquest aeroport van decidir tirar endavant amb la vaga els dies 24, 25, 30 i 31 d'agost per exigir millores laborals, després del fracàs de la mediació amb l'empresa. Seran unes noves aturades que s'afegeixen a les dutes a terme a finals de juliol i que van provocar ja la cancel·lació d'un centenar de vols.

Vueling va informar que per demà s'han cancel·lat 46 vols i d'altres 66 diumenge, 25 d'agost, en plena campanya d'estiu.

La companyia és una de les més perjudicades per la protesta dels treballadors d'Iberia, que presten també servei a altres aerolínies com British Airways, Air Lingus o Level. Tal com recull la normativa, l'aerolínia de baix cost ha ofert als passatgers als quals ha hagut d'anul·lar el vol la possibilitat de sortir un altre dia o altres opcions per viatjar.

Malgrat l'anul·lació de 112 vols, Vueling mantindrà una intensa activitat aquest cap de setmana al Prat, ja que opera de manera habitual en aquestes dates uns 600-700 vols.



Seguir negociant

La companyia ha dut a terme aquesta cancel·lació dels vols malgrat que ahir es va celebrar una nova reunió de mediació entre la direcció i el comitè d'Iberia Serveis Aeroportuaris per intentar arribar a un acord que desconvoqui les aturades, trobada que finalment no va arribar a bon port.

Fonts del Departament de Treball van explicar ahir mateix que la voluntat de les parts és seguir negociant, sense més concreció. Els sindicats denuncien la temporalitat dels treballadors i reclamen una solució tenint en compte el volum i les particularitats de l'aeroport del Prat. Al final de la reunió el portaveu d'UGT Iberia Barcelona, Omar Minguillón, va expressar la voluntat del comitè de seguir amb les converses amb l'aerolínia.