Barcelona commemora el segon aniversari del 17-A amb les víctimes dividides

La ciutat de Barcelona commemorarà demà el segon aniversari del 17-A, amb la investigació sobre els atemptats a les Rambles en la seva recta final i amb les associacions de víctimes dividides, participant per separat en diferents actes, en els quals no hi haurà discursos.

Pels atemptats de Barcelona i Cambrils, en els quals van morir 16 persones i 137 van quedar ferides, l'Audiència Nacional ha processat Driss Oukabir, Mohamed Ouli Chemlal i Said Ben Iazza, pels delictes de pertinença i col·laboració amb organització terrorista, estralls en grau de temptativa i tinença i fabricació d'explosius amb fins terroristes, però no per assassinat.

L'Audiència Nacional està pendent de rebre informes sobre una sèrie de diligències sol·licitades en el marc de la investigació, que es troba ja en la seva recta final, per la qual cosa es preveu que el judici no es pugui celebrar fins a l'any vinent.

El segon aniversari dels atemptats es commemorarà a Barcelona amb actes curts i, per exprés desig de les famílies de les víctimes, sense discursos polítics, després que durant els últims mesos s'ha endurit la polèmica entre partits sobre el paper de l'imam de Ripoll (Ripollès) Abdelbaki es-Satty, cervell dels atemptats.

De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat recentment al Congrés que creï una comissió d'investigació per aclarir la relació de l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, després d'algunes informacions que el vinculaven al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Per commemorar el segon aniversari dels atemptats, l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), que organitzen l'homenatge institucional, han acordat que a les deu del matí es dipositi una flor blanca al Memorial de la Rambla i que posteriorment es guardi un minut de silenci.

Aquest acte, que no comptarà amb discursos de les autoritats perquè tot el protagonisme recaigui en les víctimes, serà breu i senzill i comptarà amb la interpretació d' El cant dels ocells.



Minut de silenci

Després del minut de silenci, les víctimes i els seus familiars es desplaçaran a la plaça de Sant Jaume, on han estat convidats a diferents actes privats i íntims, primer a l'ajuntament de Barcelona i posteriorment al Palau de la Generalitat. Entre les autoritats que de moment han mostrat la seva intenció d'acudir a l'homenatge institucional a la Rambla, hi figuren el president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i el president del Parlament, Roger Torrent.

L'endemà, 18 d'agost, el president Torra acudirà a Cambrils per participar en una ofrena floral al passeig Marítim, on membres de la cèl·lula van intentar un atropellament massiu i van ser abatuts després d'atacar amb arma blanca diverses persones.

Com ja va fer l'any passat, Torra també té previst visitar durant aquests dies a qui era conseller d'Interior durant els atemptats, Joaquim Forn, actualment a la presó barcelonina de Lledoners a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem després del judici per rebel·lió a la cúpula del procés.

Paral·lelament, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) ha convocat un acte en memòria deles víctimes, que se celebrarà a les 11.30 hores d'aquest dissabte a l'inici de la Rambla a Barcelona, que duran a terme pel seu compte perquè se senten «oblidats» per les institucions catalanes i perquè creuen que l'homenatge impulsat per l'Ajuntament de Barcelona serà «més aviat polític».

L'acte de l'ACVOT també serà breu, amb la lectura d'un manifest molt curt, una ofrena floral i la interpretació de l' Ave Maria de Schubert a càrrec d'una soprano de París, a la qual seguirà un minut de silenci que clausurarà l'homenatge.

De moment, ha confirmat la seva presència a aquest segon acte l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo, representants de la direcció general d'Ajuda a les Víctimes, el subdelegat del Govern a Barcelona, la regidora de districte de Ciutat Vella, regidors i diputats de PP i Ciutadans i comandaments de Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana.

La UAVAT ha denunciat durant les últimes setmanes que un 82% de les sol·licituds d'afectats pels atemptats del 17-A a Catalunya, la majoria per atenció psicològica, han estat denegades pel Ministeri de l'Interior.

Per contra, el Ministeri d'Interior sosté que el Govern ha reconegut 96 persones com a víctimes dels atacs i que ha resolt favorablement 211 expedients, el 74 per cent dels 549 tramitats a través de la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme.

L'ACVOT ha sortit en suport del Ministeri d'Interior, ha denunciat que totes les víctimes han estat reconegudes i ha retret a la UAVAT que pretengui que també es reconegui aquesta condició a alguns testimonis, malgrat que considera que no tenen dret a això.