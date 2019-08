Tàrrega suprimeix els aparcaments gratuïts que tenien els regidors

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tàrrega, integrat pels grups municipals d'ERC-MES i la CUP, ha decidit suprimir els abonaments d'aparcament gratuït que l'ens local oferia als regidors del consitori. Així, els edils de la corporació deixaran de disposar de la prerrogativa d'estacionar el vehicle de franc a l'aparcament municipal situat a l'avinguda de Catalunya. «Eliminem aquesta prerrogativa perquè suposa un greuge comparatiu vers la resta de la ciutadania», van assenyalar l'alcaldessa Alba Pijuan i el primer tinent d'alcalde, Daniel Esqué. A la vegada, el govern municipal també elimina les invitacions que es posaven a disposició dels regidors per a espectacles de pagament de FiraTàrrega i de la programació cultural Els responsables municipals van recordar que «tothom ja disposa d'un aparcament gratuït ben a prop de la casa consistorial, a l'avinguda de l'Onze de Setembre». Des de l'equip de govern també van explicar que la supressió dels aparcaments gratuïts per als regidors també es fa per fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta, llançant d'aquesta manera un missatge en favor dels transports menys contaminants.