JxCat estén la mà a Sánchez per negociar la investidura "si reprèn la lògica de la bilateralitat"

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha estès la mà al candidat del PSOE Pedro Sánchez per negociar la seva reelecció com a president espanyol sempre i quan reprengui les converses directes amb la Generalitat per afrontar el conflicte català. "Si reprenem la lògica del diàleg bilateral per resoldre les qüestions crucials, allà hi serem, perquè és on nosaltres ja érem" ha afirmat Borràs aquest dissabte en una entrevista a Rac1, tot reclamant que sigui Sánchez qui encapçali les reunions, i no Adriana Lastra. D'altra banda, pel que fa a la recent picabaralla entre ERC i l'ANC, Borràs ha fet una crida a la unitat de l'independentisme i ha titllat d'"espectacle lamentable" el creuament de retrets dels últims dies.