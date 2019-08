Collboni i Sanz acorden crear un «espai de diàleg» amb els manters

Els tinents d'alcaldia Jaume Collboni (PSC) i Janet Sanz (BenComú) es van reunir ahir amb representants dels manters i van acordar crear una taula per abordar aquesta problemàtica de forma integral.

L'Ajuntament de Barcelona va informar ahir en un comunicat que la taula abordarà de forma integral les polítiques d'ocupació i d'emergència social de les persones que exerceixen la venda ambulant no autoritzada a la ciutat.

Aquesta taula suposa obrir un espai de diàleg estable entre representants municipals i dels manters, que als últims dies han convocat protestes davant el dispositiu policial conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra que els ha impedit situar-se en espais emblemàtics de la ciutat, com el port, on solien col·locar les seves «mantes» amb els productes a la venda.



«No és possible»

Això no obstant, el consistori va voler deixar clar que ha reiterat als representants dels venedors que la venda ambulant no autoritzada «no és possible» a Barcelona, segons s'indica en el comunicat.

El consistori va reiterar el seu compromís de mantenir i reforçar les polítiques destinades a buscar solucions laborals i socials per a aquestes persones, amb especial atenció a les més vulnerables.

Els representants del Sindicat Popular de Venedors Ambulants reivindiquen la regularització de les persones indocumentades, l'impuls de projectes socials per aconseguir-ho, formació i orientació per als «sense papers», accés als lloguers socials també per a qui està en situació irregular i una solució per poder viure dignament amb el «top manta».

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han detingut 19 persones des que el passat 30 de juliol agents antiavalots de la policia catalana reforcen el dispositiu de seguretat a la zona d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona, desplegat arran d'una baralla mortal davant d'una discoteca.

Segons van informar fonts policials, els últims quatre detinguts han estat arrestats aquesta passada nit: un per un delicte de furt, un altre per tràfic de drogues i dos per robatori amb violència.

Els antiavalots participen en aquest dispositiu de seguretat arran de la mort d'una persona després d'una baralla a cops en el Port Olímpic, la matinada del passat 28 de juliol, cosa que va disparar les alarmes de seguretat a la capital catalana, on es van produir cinc homicidis al llarg del mes de juliol.

Arran d'aquesta mort violenta al Port Olímpic, els autors de la qual encara no van poder ser detinguts, el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va demanar una reunió d'urgència amb els Mossos d'Esquadra per abordar la seguretat en aquesta zona d'oci nocturn. A la reunió, celebrada el passat 1 d'agost, es va acordar reforçar la vigilància ael Port Olímpic i el front marítim, a més de més presència policial, amb la instal·lació de càmeres de videovigilància