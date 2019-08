Aragonès veu difícil la continuïtat de la legislatura si no hi ha pressupost el 2020

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va alertar ahir que «si no hi ha un pressupost de la Generalitat per a 2020 és molt difícil que una legislatura normal continuï». En una entrevista, va advertir així que serà complicat esgotar el mandat actual si el Govern no aconsegueix aprovar els comptes per a 2020.

El conseller va recordar que la Generalitat funciona actualment amb els comptes del 2017, però que aquests mateixos pressupostos es van haver de prorrogar el 2018 «perquè fins al juny es va aplicar l'article 155 de la Constitució» i també el 2019, en aquest cas per manca de majoria parlamentària per tirar endavant els comptes. «Aprovarem l'avantprojecte de llei de pressupostos (a l'octubre), el portarem al Parlament i esperem que hi pugui haver debat, que es pugui millorar i es pugui aprovar», va dir Aragonès.

En cas de no aprovar-se els comptes, va avisar que «és evident que continuar amb normalitat amb la legislatura funcionant amb els pressupostos de quatre anys abans comportarà distorsions que dificultaran molt la gestió de la legislatura des del punt de vista polític, però també social i econòmic».

«Perquè la legislatura tingui continuïtat cal reforçar la majoria parlamentària», i això passa per «aprovar un nou pressupost», va insistir.

Fa uns dies l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va plantejar al govern català la conveniència de parlar «seriosament» tant dels pressupostos de la Generalitat com dels de l'Ajuntament de Barcelona, però Aragonès ha descartat vincular els dos assumptes.

«El que jo no faré és subordinar el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona al de la Generalitat», ha assegurat el número dos del Govern. El vicepresident ha comentat que «evidentment, si hi ha entesa en un àmbit, clar que pot facilitar l'entesa en l'altre», però va deixar clar que «són procediments diferents, amb necessitats i prioritats pròpies».

Aragonès va explicar que al setembre iniciarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per parlar sobre el projecte de pressupostos del 2020, i va remarcar que dialogarà «amb tots els grups, com ho hem fet sempre», i sense discriminar a ningú.

Preguntat per la disposició del PSC a parlar sobre el pressupost del 2020, va dir que celebra que «per part dels comuns i del PSC es tingui una predisposició millor a la de l'any passat».

«Si volen entrar a negociar, perfecte», va dir Aragonès respecte a la mà estesa del PSC, i va esperar que la CUP també entri en un clima negociador. «M'agradaria que amb aquestes tres forces en poguéssim parlar», va dir.



Despesa social, prioritària

D'altra banda, Aragonès va subratllar que els comptes del 2020 tindran com a prioritat principal la despesa social i que també es prestarà atenció a qüestions com la seguretat, davant la falta d'efectius del cos de Mossos d'Esquadra, i el transport públic i el medi ambient. Sobre la marxa de l'economia catalana, ha assegurat que està creixent al voltant del 2% i que amb vista a la resta de l'any ho farà «per damunt d'aquest nivell».

Preguntat per si la falta de pressupostos de la Generalitat perjudica l'economia catalana, va comentar que el que l'afecta «realment» és la «falta de sobirania del govern català», ja que el 85% dels ingressos de la Generalitat depenen del model de finançament autonòmic, sobre els quals no té «capacitat de decisió».



Pas del PSC

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va obrir la porta al fet que els socialistes donin suport als pressupostos de la Generalitat de 2020, però va demanar que el Govern convoqui eleccions «immediatament després» d'aprovar els comptes. «No ens podem permetre un tercer any sense pressupostos. Estem disposats a, si hi ha un projecte que es presenti al Parlament, analitzar-lo, discutir-lo i donar-li suport amb certs condicionants. I també entenem que, immediatament després d'aprovar-se els pressupostos, el més lògic seria que es convoquessin eleccions».