Acusen un pres de permís de violar una noia de 17 anys

Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació una noia de 17 anys a la zona d'oci del Port Olímpic de Barcelona comesa suposadament per un pres d'una presó catalana que estava de permís, mentre compleix una condemna de 9 anys i mig de presó per una agressió sexual quan era menor.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, la suposada violació de la menor es va produir la matinada del 4 al 5 de juliol passat en una zona d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona.

La víctima va acudir a una comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar aquesta agressió sexual i, mitjançant el reconeixement fotogràfic, va aconseguir identificar el suposat violador.

Una vegada identificat, els Mossos van comprovar que el sospitós està complint una pena de 9 anys i mig en una presó catalana, per un delicte de violació i dos de temptativa que va cometre el 2012, quan era menor d'edat.

Segons han informat a Efe fonts penitenciàries, una vegada superada la meitat de la condemna, al pres se li han concedit l'últim any i mig un total d'onze permisos: tres de dos dies, atorgats pels serveis penitenciaris de la Generalitat i vuit de fins a sis dies, autoritzats pel jutge de vigilància penitenciària.

Quan es va produir la violació, el pres es trobava en l'últim dels vuit permisos de fins a sis dies autoritzats pel jutge de vigilància penitenciària.

L'intern va tornar a la presó amb normalitat després de cometre suposadament la violació, segons les fonts.

Una vegada els Mossos d'Esquadra van notificar aquesta setmana als serveis penitenciaris de la Generalitat que el sospitós de la violació era un pres, els responsables de la presó van demanar explicacions a l'intern, dimecres passat, 24 de juliol, davant la qual cosa aquest va reconèixer als professionals del centre que en el moment dels fets era al Port Olímpic i que va interactuar amb la menor, si bé no va confessar haver estat l'autor de l'agressió sexual.

Segons les fonts dels serveis penitenciaris consultades per Efe, el pres havia seguit el programa d'addiccions i de violència sexual a la presó i tenia una bona evolució i suport familiar extern, per la qual cosa des de fa un any i mig se li van començar a atorgar permisos puntuals, en superar la meitat de la seva condemna.

Una vegada els Mossos l'han situat com a sospitós de la violació, els serveis penitenciaris, com és habitual en aquest tipus de situacions, han suspès automàticament totes les sortides programades per a aquest pres i els permisos per sortir de la presó i no contemplen concedir-li el tercer grau.

Segons les fonts penitenciàries, la taxa de reincidència a Catalunya de delinqüents sexuals que han seguit un tractament a la presó se situa en el 4%, davant el 18% de reincidència en el cas dels violadors que no segueixen cap tractament a la presó.

Actualment, a les presons catalanes compleixen condemna uns 500 presos per delictes contra la llibertat sexual.

Segons les fonts, els permisos que es concedeixen a aquesta mena d'interns que han seguit cursos de tractament pretenen facilitar que recuperin progressivament la seva vida en la comunitat abans de la fi de la condemna, per evitar la reincidència quan hagin saldat el seu deute amb la justícia.

De la seva banda, fonts de la conselleria de Justícia consultades per Efe han demanat que es respecti la presumpció d'innocència i han destacat que el departament s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra per oferir la seva màxima col·laboració en la investigació.

A més, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del departament de Justícia s'ha posat en contacte amb la família de la víctima, segons les fonts