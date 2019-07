Dos homes i una dona detinguts per una agressió sexual múltiple a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres dos homes per la seva presumpta relació amb una agressió sexual múltiple a una dona el passat cap de setmana a Barcelona, i també van detenir a una dona que també hauria participat en els fets.

Els dos homes estan acusats per un delicte d'agressió sexual i detenció il·legal, i la dona per detenció il·legal i lesions lleus. Segons els Mossos, que van tenir coneixement dels fets el dimarts a la matinada després que uns ciutadans localitzessin la víctima caminant pel carrer desorientada i demanant ajuda, des d'on se la va traslladar a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica, la investigació continua oberta per detenir un presumpte quart agressor.

Segons els Mossos, la dona va explicar que hauria estat retinguda en un descampat amb portes metàl·liques del qual finalment va poder escapar.

Tot i això, va relatar que no recordava amb exactitud com havia estat conduïda fins al lloc, ja que s'hauria quedat adormida en un banc de la ciutat i en despertar-se uns homes l'haurien portat al descampat, on s'haurien produït les agressions i hauria quedat retinguda durant tot el cap de setmana.

Els Mossos van poder localitzar el lloc on presumptament s'haurien produït els fets i el divendres al matí van poder detenir dos dels autors identificats com a presumptes autors de l'agressió i la detenció il·legal, de nacionalitat romanesa, i a una dona de nacionalitat espanyola. Tots tres van passar ahir a disposició judicial i en tancar l'edició no havia trascendit la decisió del jutge. La investigació segueix oberta per detenir un tercer autor de nacionalitat romanesa, identificat com a presumpte autor de l'agressió sexual i detenció il·legal.

La setmana passada, els Mossos van detenir a Manresa quatre joves per una altra presumpta agressió sexual múltiple a una noia de 17 anys. Els fets es van produir en un pis ocupat. La jutge d'instrucció número 7 de Manresa, en funcions de guàrdia, va decretar presó preventiva comunicada i sense fiança per als quatre acusats de la violació en grup.