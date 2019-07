Les proclames independentistes difoses pels altaveus de Vic no són delicte

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va descartar ahir investigar a l'alcaldessa de Vic i diputada al Parlament, Anna Erra (PDeCAT), per la proclama independentista emesa per la megafonia de l'Ajuntament, en entendre que difondre missatges partidistes fora de campanya electoral no és delicte.

En un acte, l'alt tribunal català acorda no admetre a tràmit la querella, que un particular va presentar contra l'alcaldessa. El TSJC també va afirmar que les administracions estan obligades a «servir amb objectivitat a tothom».