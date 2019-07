Colau planteja posar un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona a partir de l'any que ve

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va revelar ahir que l'Ajuntament «està estudiant posar un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona, a partir del mes de juliol del 2020».

En una entrevista a TV3, Colau també va confirmar que en el marc del Pla de Mobilitat 2020-24, i a causa de l'emergència climàtica, «es duran a terme restriccions de vehicles a Barcelona, a partir de l'1 de gener».

«Com a Ajuntament hem fet molt i hem de fer més» per seguir lluitant contra l'emergència climàtica, va afirmar l'alcaldessa. Concretament, va citar algunes de les mesures adaptades per la ciutat comtal, com la creació de superilles i els carrils bici, que s'han doblat.

Ada Colau va afegir que la contaminació és un problema de salut «molt greu», que «pot provocar moltes malalties» i que afecta especialment els nens. De fet, va incidir en les «grans infraestructures, com el port i l'aeroport, que generen altes emissions».

Durant l'entrevista, també va instar a la «col·laboració de totes les administracions amb polítiques valentes», i va afegir que «és contradictori decretar l'emergència climàtica i voler ampliar infraestructures».

La barcelonina va dir que «hi ha una consciència ciutadana que demana mesures, malgrat l'oposició d'alguns lobbies». Així, només caldrà esperar al 2020 per veure si tira endavant la proposta.