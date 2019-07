Cuixart descarta demanar un indult si no es resol el conflicte "polític"

El president d'Òmnium Cultural en presó preventiva, Jordi Cuixart, afirma en el seu nou llibre que, si resulta condemnat, "no tindria sentit" demanar un indult si no existeix voluntat per part de l'Estat de "resoldre democràticament el conflicte polític".

La nova obra de Cuixart, "Ho tornarem a fer" (Ara Llibres), és "un manifest personal i col·lectiu, vital i polític" que el líder independentista ha escrit des de la presó.

En el llibre fa una crida a "perdre la por i a exercir en consciència les llibertats fonamentals" que creu que estan amenaçades a Catalunya i "a tot el món".

Cuixart emfatitza que el seu objectiu no és poder obtenir un indult, si és condemnat, sinó solucionar el conflicte català.

"Hem d'explicar serenament que no demanarem un indult que no tindria sentit, perquè l'objectiu no és sortir a qualsevol preu de la presó sinó resoldre democràticament el conflicte polític", afirma.

Per a Cuixart, "un indult sense voluntat de fer front al problema per part de l'Estat només revelaria la seva voluntat de perpetuar-ho en perjudici de les pròximes generacions", escriu el president d'Òmnium.

En aquest manifest càrrega també contra el jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena, al que acusa d'haver demostrat "una actitud autoritària" durant el procés judicial, i de no haver vetllat "per la celebració d'un judici just".

A més, Cuixart argüeix que el dret a la defensa dels polítics catalans presos "s'ha vist vulnerat en diverses ocasions".

El llibre també dedica un capítol a la "desobediència civil", en el que defensa "la pressió ciutadana" com eina per "canviar l'immobilisme al qual tendeix la legalitat i l'estat de dret".

Una cosa que veu ratificat en el fet que, a la seva manera de veure, "la història ens ensenya que sense lluita no hi ha conquestes col·lectives".

Al fil d'això, Cuixart defensa "desafiar la repressió, trencar el setge psicològic i desactivar els efectes sociopolítics" com la millor resposta davant l'"opressió".