Torrent proposa des de Madrid un «pacte de claredat» per a la «celebració d'un referèndum»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat aquest dijous un "pacte de claredat" per a la "celebració d'un referèndum". Ho ha fet en el transcurs d'un esmorzar informatiu on ha assegurat que aquest "pacte de claredat" hauria de permetre decidir "les circumstàncies i les condicions", i el "com i quan" se celebra un referèndum. Torrent ha advertit que ERC "no posarà cap línia vermella" per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, però "tampoc donarà un xec en blanc". Ha recordat que la repressió "no ha resolt cap dels reptes polítics plantejats" i ha advertit que "si l'actitud de l'Estat és el bloqueig permanent, la persecució judicial i el menyspreu", la resposta del sobiranisme "no serà la resignació o l'abandó de les seves posicions, sinó la mobilització persistent per fer que el que avui sembla impossible sigui inevitable".