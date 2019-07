L'extresorer de CDC es nega a declarar davant del jutge en la causa del 3%

L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar es va acollir ahir al seu dret de no declarar com a investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de corrupció conegut com 3%, durant una sessió en la qual qui va ser president de l'empresa pública Infraestructures.cat, Josep Lluís Quer, es va desvincular de les contractacions. Tots dos estaven citats juntament amb l'empresari Jordi Sumarroca, que va optar també per guardar silenci, i les representacions de les empreses Teyco SL (que ell presideix) i Costraula Enginyeria i Obres SAU.