Puigdemont és a Alemanya i valora amb els seus advocats si creuar a França

L'expresident Carles Puigdemont és a Alemanya i està valorant amb els seus advocats si creuar a França per participar aquest dimarts a la manifestació 'Omplim Estrasburg' davant del Parlament Europeu. Segons ha confirmat l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye a l'ACN, en aquests moments encara "no han decidit" si entrar a França perquè el risc d'una detenció és "molt elevat". "Estem fent les últimes valoracions", ha afirmat, indicant que tenen informacions fiables que hi ha "policia espanyola esperant" per detenir Puigdemont si trepitja territori francès. Segons l'advocat, els agents espanyols poden arrestar el líder de JxCat si França els permet actuar.

El lletrat ha indicat que la detenció es podria basar en el Conveni de Málaga del 2002, un acord bilateral entre Espanya i França pel retorn als respectius països de persones requerides per una de les parts.

D'altra banda, en una entrevista a 'El món a RAC1', Boye ha assegurat que la presència policial espanyola a Estrasburg és "perfectament detectable". "Només els ha faltat el tricorni", ha reblat.

L'advocat ha apuntat que la decisió que prenguin serà "la més adequada per garantir la seguretat de Carles Puigdemont i Toni Comín".

Sobre la fotografia publicada per l'expresident a les xarxes socials, Boye ha confirmat que aquesta s'ha fet "a prop d'Estrasburg" però que no tenia la intenció de ser "misteriós", sinó "garantir la seva seguretat".

En una altra fotografia publicada a les xarxes, es veu Puigdemont, Comín i Boye treballant en unes taules del que podria ser un hotel. Segons apunta Boye, estarien a Alsàcia.