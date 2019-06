Una roda punxada, possible causa de l'accident en què va morir la mestra

L'accident de trànsit en què va morir l'educadora Teresa Cardona i en què van resultar ferides 10 joves del Col·legi Major Bonaigua (CMB) el va causar presumptament una roda punxada del minibús en què viatjaven, va informar el col·legi major. Els habitants de la zona van col·laborar en tot moment en el rescat i van avisar els serveis mèdics, i en un primer moment les 10 ferides van ser ingressades en un hospital dirigit per l'Ordre de Malta.

El cos de Cardona serà repatriat a Espanya previsiblemen avui , segons fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica. Paral·lelament, un primer grup -format per un total de 27 cooperants- van sortir ahir de la ciutat d'Abidjan i arribarà avui a Barcelona. S'espera que dos dels ferits puguin viatjar avui de tornada i que l'última ho faci divendres quan, en principi, serà donada d'alta.

El germà de la dona morta i una directora de l'Obra de l'Opus Dei a Barcelona es van desplaçar fins Abidjan -al costat de dues directores del col·legi en el qual treballava Cardona- poc temps després d'assabentar-se de la tragèdia.

Manuel Lago, l'encarregat de comunicació de l'Opus Dei a Costa d'Ivori, va assenyalar que «l'ambaixada s'està portant molt bé amb nosaltres, però no pots demanar-li de sobte a una companyia aèria en plena època de vacances 25 places lliures», tot destacant que, malgrat tot, «les joves estan bé i la seva moral s'ha restablert».

El grup coordinat per Cardona està format per vuit estudiants universitàries i 19 de segon de Batxillerat de l'escola Canigó de Barcelona i residents del Col·legi Major Bonaigua. Es dirigien a Yamussoukro per ajudar a pintar un pavelló en un centre escolar amb el qual col·labora l'escola, així com per participar en cursos d'idiomes. Aquest era el segon any en què les estudiants espanyoles ajudaven en aquest centre de Costa d'Ivori, com a fruit d'un conveni de cooperació.