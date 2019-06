Torra: «Hem guanyat moltes alcaldies independentistes, però hi ha pactes que són inacceptables»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que hi ha pactes municipals que "són inacceptables". "Hem guanyat moltes alcaldies independentistes i estic molt satisfet, però no s'hi val aprofitar de manera conjuntural segons quins vots", ha reblat el president, en clara al·lusió a l'acord que es va trencar a Santa Coloma de Farners entre JxCat i el PSC, i en el què el president hi va participar, segons la candidata, Susagna Riera.

Torra també ha assegurat que cridarà els alcaldes a la Generalitat per articular una "resposta de país com la del primer i el tres d'octubre". El president de la Generalitat també ha lloat la figura de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de qui ha destacat la seva capacitat de parlar amb tothom. "Sempre et donava la mà, no com d'altres", ha ironitzat en relació al gest de Manuel Valls d'aquest dissabte quan es va negar a donar-li la mà.

Quim Torra ha defensat la importància dels pactes entre forces independentistes a les alcaldies que ho permetien. El president de la Generalitat ha reivindicat en un 'dinar groc' a Amer (Selva), població natal de Puigdemont, la "necessitat" d'unitat d'acció, i ha qualificat de "no acceptables" alguns acords que s'havien produït. Tot plegat, després del rebombori que va aixecar el ple suspès de Santa Coloma de Farners – on Torra hi té família – i que va acabar amb el trencament del pacte entre socialistes, Junts per Catalunya i Independents per la Selva.

Un pacte on la candidata de la formació independentista, Susagna Riera, que havia acordat l'alcaldia reconeixia pressions del mateix president de la Generalitat per desfer el que inicialment s'havia tirat endavant. En aquest sentit, Torra ha assenyalat que "no s'hi val aprofitar conjunturalment segons quins vots".

El president ha demanat mantenir la "unitat estratègica" perquè l'independentisme sigui "imparable". Aquí ens necessitem tots. La nostra força és quan anem tots junts i ara ens enfrontarem a una prova que pocs països tenen al davant. Les d'una sentència".

En aquest sentit, Torra ha assegurat que es jutja el dret a l'autodeterminació de Catalunya i demana una "resposta de país i col·lectiva de tots". "Necessitaré cridar a tots el alcaldes perquè vinguin a la Generalitat per poder respondre amb claredat", ha reblat Torra.



Referència a Valls



Durant el discurs, Torra ha lloat les figures de Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas per la feina fet a als despatxos i per "mantenir l'esperança". També ha reivindicat la periodista madrilenya Bea Talegon que, diu el president, "ha sabut entendre que no era un ataca a la independència de Catalunya sinó als drets i llibertats".

També ha fet esment a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, a qui ha presentat com un "senyor de Barcelona". Torra ha destacat que Trias és un home que "parlava amb tothom i sempre hi era", i ha assenyalat que "sempre donava la mà, no com d'altres", en referència al gest de Manuel Valls de dissabte quan va negar la salutació al president.