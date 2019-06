El viatge en tren de València a Barcelona s'escurçarà en 15 minuts aquest any

El Govern assegura que el viatge en tren entre València i Barcelona es reduirà en 15 minuts aquest mateix any en eliminar el principal coll d'ampolla que ara per ara hi ha al corredor mediterrani. L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) manté que abans que acabi 2019 es posarà en marxa la variant de Vandellòs, a Tarragona, que evitarà el tram de via única de prop de 40 quilòmetres que constreny la circulació en tot el corredor. La infraestructura ja està acabada i en aquests moments, segons fonts d'Adif, les proves de seguretat es troben «en la fase final», de manera que l'ens gestor es mostra confiat a complir aquest termini.

La posada en servei de la variant de Vandellòs escurçarà en 30 minuts tots els trajectes al corredor mediterrani, cosa que deixaria un viatge d'Alacant a Barcelona en poc menys de 4 hores i mitja i 2 hores i mitja des de València. Una durada que, de totes maneres, seguirà sent considerable tenint en compte la importància demogràfica i econòmica d'aquest corredor, i que, en qualsevol cas, arribarà amb un retard considerable. Perquè fa ja més de 20 anys que van començar aquestes obres, consistents a enllaçar la línia procedent de València amb la d'alta velocitat Madrid-Barcelona, que llavors s'estava també projectant.

Des de llavors s'han fet realitat tant la connexió Madrid-Barcelona com altres línies d'alta velocitat amb origen a la capital d'Espanya, entre les quals la que arriba fins a Alacant, però el principal corredor transversal del país es manté pràcticament igual que fa dues dècades.

La variant de Vandellòs, igual que ha passat amb altres projectes del corredor a velocitats altes o a ample internacional, ha anat patint continus retards. La plataforma estava pràcticament acabada el 2003, però els treballs van romandre diversos anys totalment paralitzats, de manera que des del punt de connexió del nou traçat amb l'actual, al costat de l'estació de Vandellòs, podia observar com llanguia la futura línia. A més, una vegada que es van reprendre les obres ho van fer a un ritme bastant lent, cosa que ha fet que la data de posada en servei s'hagi anat allargant en el temps.

Adif insisteix, però, que el gran tap del corredor mediterrani desapareixerà al llarg de 2019. Queda de moment el dubte de si, amb el nou traçat en servei, els trens connectaran amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona i arribaran fins a la Ciutat Comtal per les mateixes vies per les quals circulen els AVE procedents de la capital d'Espanya, o si es dirigiran a Tarragona i des d'allí a la capital catalana a través de les vies d'ample convencional.