La fiscalia insisteix que els acusats van «intentar liquidar la Constitució» i usar la violència «quan va caldre»

La fiscalia ha començat a exposar els informes finals en el judici de l'1-O i ha insistit que els acusats van "intentar liquidar la Constitució" i que ho van fer usant la violència "quan va caldre". El fiscal Javier Zaragoza insisteix en la rebel·lió i assegura que no es criminalitza "ni la dissidència política ni el vot" i que no existeixen "presos polítics".

Ha criticat també l'al·legat dels acusats que esgrimien el dret a l'autodeterminació que, segons el fiscal, no té "suport normatiu ni nacional ni nacional". Per Zaragoza, per defensar la convivència cal "complir la llei i la Constitució" i nega vulneració de drets fonamentals. "L'única violació de drets civils que es produeix a Catalunya ara és la que pateixen estoicament els que defensen la Constitució", ha manifestat.

També s'ha referit directament a Junqueras, i ha dit que és un "exercici de cinisme sense precedents" culpar l'Estat de falta de diàleg, com va fer l'exvicepresident en la seva declaració el 14 de febrer.