Els veïns d’Avinyonet de Puigventós també viuran la festa de Carnaval. Serà aquest diumenge 25 de febrer, a partir de dos quarts d’onze del matí quan s’ha previst la concentració de carrosses al centre cultural Puigventós, a la urbanització Mas Pau. Mitja hora més tard es donarà el tret de sortida de la rua que culminarà amb l’animació infantil Que comenci la festa amb Jaume Ibars.

I a la una del migdia, es farà l’entrega de premis del concurs de disfresses i la festa es culminarà amb una botifarrada popular. Per poder degustar aquest àpat col·lectiu, cal haver-se inscrit prèviament a l’Ajuntament. El preu són 6 euros per persona i hi haurà servei de bar. Tota la festa la promou l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Famílies de l’escola Gonçal Comellas i l’Espai Jove Avinyonet.