Fa cinc anys, l’Ajuntament de Fortià va decidir rellançar el Carnaval al poble introduint un nou format, el non-stop, amb l’objectiu de mantenir el públic de principi a final. Després de la bona acollida tots aquests anys, aquest dissabte la fórmula es manté, tal com assegura el regidor de Festes, Joan Ventura, qui descriu el Carnaval de Fortià com una festa "de proximitat". "No pretenem que vinguin masses, però sí que volem animar la gent del poble a sumar-s’hi", reconeix.

El Carnaval arrencarà a les quatre de la tarda des de la plaça de l'Església, punt de partida d'una rua que recorrerà diferents carrers del poble. El destí de tots aquells que hi participin serà el Centre Agrícola Social. Prèvia la desfilada, però, els organitzadors oferiran una deliciosa xocolatada per agafar forces. Al Centre, a les sis, tots els assistents podran gaudir amb l'animació oferta per La Monte X Xics. Dues hores més tard, a les vuit del vespre, ja s'ha previst dur a terme el sopar popular i, tot seguit, un concert de versions amb La Montecarlo. La rua culminarà dissabte al Centre Agrícola Social amb l'animació a càrrec de La Monte X Xics Val a dir que, en aquesta edició, l'Ajuntament ha acollit nous companys de viatge per organitzar la festa. Es tracta d'un grup de joves del poble, que tenen entre divuit i vint-i-tres anys, agrupats sota el segell Fortià Jove, als quals se'ls ha proposat coordinar el sopar popular a base d'entrepans de botifarra. També tenen la responsabilitat de portar el servei de bar i, a més, són els que han escollit la discomòbil de la mà de Pol Arroyo i que servirà per tancar la nit. "Els joves és un col·lectiu que costa molt d'implicar en les activitats del poble", afirma Ventura, molt satisfet, però, amb el resultat del treball que està duent a terme la tècnica de Joventut del Consell Comarcal. El regidor afirma rotund que l'objectiu és "intentar que es facin polítiques de joventut" promovent activitats per a ells.