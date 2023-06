En la seva incessant lluita contra les<strong>picades dels mosquits</strong>, la ciència no para d’impulsar assajos i investigacions per trobar el mètode definitiu per aturar l’acció d’aquests insectes sobre la pell humana. I, malgrat els avanços realitzats, el que és cert és que encara no s’ha descobert la fórmula que posi fora de perill les persones d’una manera definitiva. Ara, una nova investigació ha fet un pas més cap a aquest objectiu i ha descobert que el tipus de sabó que utilitzem per rentar-nos és un dels factors determinants a l’hora d’atraure o repel·lir els mosquits.

Investigadors de la Virginia Tech (Universitat Estatal de Virginia, als EUA), van publicar dies enrere un article a la revista ‘iScience’ que revela que l’aroma del sabó que s’utilitza diàriament en la higiene és un factor decisiu per prevenir les picades. Durant els assajos realitzats amb un grup de voluntaris, es van investigar les propietats repel·lents de diverses marques molt conegudes de sabons, en concret Dial, Dove, Native i Simple Truth. L’experiment va consistir a comparar la capacitat de cada voluntari d’atraure exemplars femelles de l’espècie ‘Aedes aegypti’ abans i després de rentar-se amb aquestes marques de sabó. A l’estudiar-ne els resultats, els investigadors van comprovar que el tipus de sabó utilitzat influïa en el nivell de picades, però depenia de la marca i dels voluntaris. Per exemple, Dove i Simple Truth van augmentar les picades en alguns voluntaris, mentre que el sabó Native tendia a repel·lir aquests insectes. I és que, perquè un mosquit piqui un ésser humà, l’important no és la substància química més abundant, sinó les combinacions específiques de substàncies que hi pugui haver en cada cas diferent. Per tant, no només és important el tipus de sabó, sinó també les olors corporals de cada persona, assenyalen els investigadors. De fet, malgrat que els quatre sabons analitzats contenien limonè, que és un repel·lent natural, tres d’ells van resultar incrementar l’atracció dels mosquits. Això és així perquè «les proporcions de les substàncies químiques són extremadament importants per determinar si els mosquits es veuen atrets o no», segons la coautora de l’estudi, Chloé Lahondère. Un altre de les parts importants de l’experiment va consistir a analitzar la composició química de cada sabó per veure quina substància és la més eficaç per repel·lir els mosquits. Es van identificar quatre substàncies com a atractores d’aquests insectes i tres més com a repel·lents: pinè, linalol i limonè.El aroma més prometedor: el coco tres més com a repel·lents: pinè, linalol i limonè.El aroma més prometedor: el cocoEn tot cas, i malgrat que no sembla haver-hi cap substància ‘màgica’ per foragitar aquestes criatures, l’autor principal de l’estudi, Clément Vinauger, va opinar: «Si volgués reduir l’atracció dels mosquits, triaria un sabó amb aroma a coco». I és que, tot i que l’estudi no és concloent respecte a cap fórmula en concret, després de provar diverses combinacions i barreges d’olors, suggereix que l’aroma de coco pot resultar especialment eficaç. Entre els últims estudis sobre les preferències dels mosquits a l’hora de picar els humans, destaca el publicat a principis de l’any passat que demostrava que aquests insectes prefereixen acudir cap a colors específics, sobretot el vermell, el taronja, el negre i el cian. A més d’això, els mosquits se senten atrets pel diòxid de carboni que emetem al respirar. Altres investigacions han destacat que els mosquits se senten atrets pels àcids carboxílics que desprèn el cos humà de manera natural, i que varien en cada individu. Estudi de referència: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(23)00744-7 ....... Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es