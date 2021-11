La Unió Europea ha celebrat l'acord climàtic que s'ha tancat aquest dissabte a Glasgow a la 26a Conferència Mundial pel Clima de l'ONU (COP26). "És el resultat equilibrat i ambiciós que estàvem esperant", ha assegurat Tina Kobilšek, la cap negociadora del bloc europeu a les converses. Kobilšek ha admès que en el pacte no hi ha "tot el que voldrien", però creu que és "un pas en la bona direcció".

Per la seva banda, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha qualificat l'acord "'d'històric" perquè si els països compleixen el que hi ha al text "la humanitat podrà viure al planeta" i evitar un escalfament global superior a 1.5°. Tot i això, Timmermans ha instat els governs a continuar treballant per reduir emissions.

"Això no s'acaba aquí, és només el començament", ha remarcat.