La preferida d'aquesta edició d'Eurovisió 2023 era Loreen, qui ja va guanyar aquest mateix concurs en el 2012 amb el popular tema "Euphoria". Tot i el patiment final per la gran popularitat al televot de "Cha Cha Cha", de Käärijä, finalment la sueca va complir amb les previsions i va convertir-se en la guanyadora del festival amb "Tatto"

Més enllà del fet que una ex guanyadora es presenti de nou a Eurovisió, la candidatura de Suècia va generar una certa polèmica perquè els primers segons de la cançó recorden a un altre tema que, per a molts, sobretot a la comarca del Bages, és tot un himne: 'Flying Free', associat a la mítica discoteca Pont Aeri.

'Flying Free' és una cançó de música tecno que es va estrenar el 1999, obra dels DJs egarencs Marc Escudero i Rubén Moreno. Una melodia a piano amb base tecno comença a sonar, a poc a poc puja el ritme, fins que el trenca una veu mecanitzada que repeteix "abracadabra" una desena de vegades. Continua la melòdica veu de Marian Dacal, deixant anar el (famosíssim) vers "flying free, feel the extasy". Avui dia, aquest tema continua sonant de tant en tant en la nit catalana.

Loreen es un puto plagio de Pont Aeri normal que sea un temazo,🤣🤣 flipo pic.twitter.com/kye3IAsgEl — Mariluci88 (@SainzMariluz) 10 de mayo de 2023

Aquesta cançó va acabar sent l'himne de la sala Pont Aeri, una discoteca de música electrònica fundada en el 1991 i que va tancar en el 2012 per la crisi. Va tenir diverses ubicacions, com Manresa, Terrassa i, l'última, el polígon de Vallgorguina (Vallès Oriental, Barcelona). Avui dia, hi ha qui encara fa el símbol d'aquesta antiga discoteca amb les mans (unes ales) per a demanar als DJ que posin aquesta cançó tan popular.

La gran semblança entre el tema de Loreen i el de Pont Aeri està sent debatut en xarxes socials. L'assumpte va ser tema de conversa durant la gala i va donar per a molt.