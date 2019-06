Clínica Dental Isern: Els implants dentals i la importància de la higiene

Actualment, molts dels nostres pacients són portadors de pròtesis suportades per implants osteointegrats. Una correcta neteja diària d'aquestes pròtesis és el factor més important per a l'èxit a llarg termini d'aquestes rehabilitacions. Aquesta és la millor manera d'evitar complicacions. El mateix pacient és el responsable de dur a terme aquesta higiene diària, però és important i obligatori que el professional sanitari informi bé i controli si aquesta neteja es realitza correctament i decideixi cada quant s'han d'anar fent higienes orals o manteniments periodontals.

«Per què he de tenir tanta cura dels implants si el titani és un material artificial i està osteointegrat? Si raspallo molt, pot anar malament?». Són dues de les preguntes més freqüents que ens fan els portadors de pròtesis sobre implants, quan parlem de la higiene.

Els implants de titani, tot i ser un material artificial, estan literalment dins del nostre cos i comuniquen l'os amb la cavitat oral. Aquesta cavitat oral conté milions de bacteris, i si la higiene oral no és bona i no s'elimina l'excés de bacteris podran afectar tant la geniva i el periodonci de la dent natural com a la geniva que envolta l'implant i l'os que el suporta.

Raspallar més estona que menys

En l'àmbit de l'implant apareixerà el que anomenem una periimplantitis (infecció i inflamació al voltant de l'implant) que anirà destruint l'os que suporta l'implant. Aquesta periimplantitis és inicialment asimptomàtica i només molesta quan ja és avançada.

Per aquest motiu és important per part del professional explicar perquè es necessita tant un bon hàbit higiènic com visites de revisió amb el periodontòleg. La neteja sobre els implants per part del pacient es pot fer tant amb raspalls manuals com elèctrics, i es pot complementar amb raspallets interdentals, fil de seda dental i col·lutoris antisèptics orals.

En aquest sentit, és important que els raspalls siguin bons, una correcta força i angulació i mai anirà malament estar més estona que menys. Mai tindrem un problema per tenir els implants ben nets i ensenyar al pacient a aconseguir-ho també és feina nostra, dels professionals.



Fer revisions periòdiques

D'aquesta manera, tenint una molt bona higiene oral com si fossin dents naturals (disminuir o anul·lar el tabac hi ajuda) i fer les revisions periòdiques segons ens indiqui el nostre dentista seran els pilars fonamentals per tenir èxit a curt i llarg termini amb els nostres implants.