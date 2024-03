VÍDEO | Entrevista a Raül Agné, nou director de futbol i de metodologia de la UE Figueres

La Unió Esportiva Figueres ha escollit Raül Agné com a nou director de futbol i àrea de metodologia del club. L'entrenador de Mequinensa, establert a l'Alt Empordà des de fa una bona colla d'anys, ja estava vinculat al club figuerenc aquesta temporada com a entrenador del sub12 A (aleví) i, des del desembre, formant tripleta tècnica amb Ivan Vargas i Jordi Bolasell al capdavant del juvenil A, de Lliga Nacional. Agné, amb àmplia experiència com a entrenador fins a Segona Divisió A, havia jugat al primer equip del Figueres a la dècada dels noranta i també havia dirigit conjunts del planter figuerenc.