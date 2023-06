Si vius en una zona amb un alt percentatge d’humitat, és possible que hagis trobat en alguna ocasió un insecte petit semblant a l’estisoreta, allargat com ella però de color grisenc o fosc. Pot haver-te aparegut al bany o en diferents parts humides de la casa, com les parts inferiors als armaris.

Si és així, segurament et trobes davant el conegut com ‘peixet de plata’. Científicament reconegut com Lepisma saccharina, aquest insecte és un bitxo de la humitat i implica més problemes: àcars o l’aparició de nous insectes. Per això, has de buscar la solució ràpida per acabar amb ells.

És un insecte comú que s’alimenta de matèria orgànica formada per midó i altres polisacàrids (cartró, cel·lulosa del paper, floridura, sucres, restes de teixits, cabells...) El seu aspecte és, també, bastant peculiar. És allargat i gris, similar a un centpeus però una mica més fi; fins a uns 12 mil·límetres de llarg. No té ales i pot viure entre dos i vuit anys. S’ubica, sempre, en espais humits i foscos, per això és freqüent trobar-lo a prop del forat de les banyeres o de les piques als vàters. També podria aparèixer al forat de drenatge de piques a les cuines. Sigui com sigui, mai el trobaràs en llocs als quals arriben freqüents raigs de llum, per la qual cosa també podrien establir el seu ‘lloc de residència’ als teus mobles, a la part posterior o per sota dels mateixos si és que hi ha alguna canonada a prop.

Pots acabar amb ells ruixant alcohol etílic la zona en la qual has trobat l’insecte, posant àcid bòric a les juntes de les rajoles del bany o aigüera o escampant diatomita o terra de diatomees per la zona, que farà que l’insecte s’assequi i acabi morint.

Després de la seva aparició, pots evitar que s’instal·li seguint uns senzills consells.