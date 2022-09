La Guàrdia Urbana de Figueres va desplegar ahir a la tarda diversos controls al barri del Poble Nou i al sector Oest de la ciutat.

Aquests van acabar amb el resultat d'un detingut que tenia un requeriment judicial i es trobava en crida i cerca de detenció.

Els agents també van aixecar cinc denúncies per temes relacionats amb matèria de trànsit: tres d'elles perquè els vehicles tenien la ITV caducada i les altres dues, una va ser perquè no es disposava d'assegurança i l'altre, perquè el conductor no duia el cinturó posat.

El cos policial realitza aquest tipus de controls de forma periòdica i es despleguen, segons fonts municipals, en àrees de la ciutat on hi ha hagut algun tipus de queixes o en punts conflictius.

En aquest cas no sols hi sol actuar la Unitat Canina -com quan es va patrullatge a peu- sinó que els agents situen els vehicles en els punts d'interès per aturar sobretot conductors.