El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, alerta que els grups criminals que cultiven marihuana són cada cop més violents. Situen les plantacions en zones emboscades i de difícil accés, les vigilen armats i no dubten a assaltar-se entre ells. El comissari assegura que cal "aconseguir eradicar-ne la implantació" al territori i, per això, reclama canvis "perquè el marc normatiu actual no és suficient". En paral·lel, Milan diu que s'ha obert un nou front en la lluita contra el tràfic d'estupefaents relacionat amb les plantacions industrials de cànem. Durant el Dia de les Esquadres, el comissari ha subratllat que els Mossos incrementaran esforços –i dedicació- per combatre la violència de gènere i els delictes d'odi.