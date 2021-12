De vegades, fantasiejar amb el premi de la Loteria de Nadal és molt comú. Tots hem arribat a pensar alguna vegada què faríem si ens toqués la gran suma de diners i com la invertiríem si fos així: en un cotxe, una casa, un viatge pel món...

Però la realitat és que els premis de la Loteria de Nadal (dades de 2020) tenen una quantia màxima de 400.000 euros al dècim, per la qual cosa les possibilitats poden ser molt variades, en funció de la situació i interessos dels afortunats. Així, segons un estudi publicat fa uns anys per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70% dels guanyadors d’algun sorteig de loteria acaben arruïnats en cinc anys. Normalment, el fet de veure’s desconcertats en rebre quantitats ingents de diners quan toca la Loteria, fa que moltes persones no sàpiguen o no siguin capaces de gestionar el patrimoni, per la qual cosa es veuen abocats a deutes impossibles d’afrontar.

Què fer si et toca la Loteria de Nadal?

Els experts i assessors apunten a la cautela com el millor aliat en cas que toqui la Loteria de Nadal. Qualsevol persona que resulti afortunada amb algun dels premis del Sorteig de Nadal hauria de seguir els consells que es detallen a continuació: