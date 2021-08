Tal com veig la ciutat de Figueres, tenim tres opcions: la primera, resignar-nos a no fer res i acceptar que les circumstàncies actuals són les que són. Segona, anar-nos-en de la ciutat a la recerca d’un lloc amb millors condicions per a viure. Tercera, donar-li una oportunitat, impulsar tot el talent i energia per a construir una ciutat on nosaltres i els nostres fills tinguin un futur millor. Sí, Figueres té molts dèficits començant per un govern Frankenstein mancat d’experiència i sense rumb, els anteriors no van ser millors, però quina ciutat no ha estat víctima de gestors pèssims? Mai ha sigut la classe política l’artífex dels èxits econòmics i socials, sí la que ha corregut ràpid a posar-se les medalles. Són els ciutadans lliures amb la seva creativitat i iniciativa els que amb el seu esforç, risc i perseverança aconsegueixen crear riquesa i benestar.

Permetrem que un govern mediocre arruïni els nostres somnis i esperances? Dipositarem a les seves mans el nostre futur? No. La missió dels governants és simple: crear les condicions idònies que permetin als ciutadans alliberar la seva creativitat i continuar en l’avenç científic i material.

Quan als ciutadans se’ls allibera de la intromissió dels seus governs, ens dediquem al que sabem fer, millorar la nostra pròpia condició. Com més gran és el grau de llibertat i menor la intromissió del govern millor poden les persones descobrir i desenvolupar la seva pròpia personalitat i interessos individuals. Un govern ha de garantir la màxima llibertat individual de parlar, escriure, posseir béns, comerciar i perseguir els interessos personals.

El govern actual de Figueres fa tot el contrari. Creient-se un salvador i aplicant el dogma del populisme de l’esquerra del paternalisme ha decidit augmentar la seva intromissió en les esferes privades de la vida.

Primer, disparant el deute de l’ajuntament, la qual cosa comporta que ara cadascun de nosaltres devem més diners. És evident que qui té el deute no és l’alcaldessa sinó els ciutadans i són els governants els qui, a costa nostra, paguen les seves festes.

Segon, augmentant els impostos i apropiant-se d’una part major del que els ciutadans hem produït amb el nostre esforç. Tercer, ara amb més diners a les mans dels governants comença el repartiment a la xarxa clientelar i subsidiada a canvi de suport en el futur.

Per això, el futur és a les nostres mans. Jefferson ens advertia que “el preu de la llibertat és l’eterna vigilància” i des de Ciutadans no traurem l’ull del damunt a aquest desastrós govern per a evitar que continuïn reduint la riquesa i el nivell de vida de la majoria.