El monestir de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran posen en marxa les activitats d’estiu amb l’estrena de propostes inèdites. Al llarg de les setmanes vinents, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya​ inaugura diverses activitats per descobrir o redescobrir aquestes dues joies monumentals de l’Empordà.

A Sant Pere de Rodes, la programació d’aquest estiu estrena la nova activitat infantil SOS, estavellada al Monestir, una visita guiada i teatralitzada en la que Maria Monturiol una científica carregada d’històries increïbles i màquines inimaginables acompanyarà als visitants en un autèntic viatge en el temps. La proposta, que es programa tots els dimarts fins al 7 de setembre, s'adreça a famílies amb mainada de 4 a 12 anys.

El monestir torna a programar l’exitosa nit de vins, una visita amb tast que ens descobreix la relació entre el monestir, la vinya i el vi. Nit clandestina: tast de vins a Sant Pere de Rodes és el títol d’aquesta original proposta que apropa als visitants al passat clandestí de Sant Pere de Rodes, quan contrabandistes i furtius actuaven a la zona, i el cap de Creus estava cobert de vinyes, i de nits, les seves cales veien salpar balandres carregades de bocois de vi. Aquesta visita, que tindrà lloc tots els dijous fins al 9 de setembre, es completa amb un tast de vins de la DO Empordà.

Música medieval en directe

Després de l’èxit dels darrers anys, el monestir torna a programar la proposta Música medieval a Sant Pere de Rodes. Antoni Madueño, el reconegut musicòleg i intèrpret dedicat al repertori medieval, oferirà diverses propostes al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. ​Els dies 22 de juliol i el 12, 19 i 26 d’agost es programa l’activitat Reconstrucció d’instruments i cant medieval. Al llarg dels dies programats, l’artista ​combinarà la interpretació de repertoris medievals a l’església de Sant Pere de Rodes amb la construcció en directe d’una rèplica dels instruments musicals de la Portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.

A banda d’aquesta proposta, Madueño també oferirà, el 22 d’agost, el concert Officium Defunctorum. Cants gregorians per a l’Ofici de Difunts, a l’església de Santa Helena, amb un repertori de cants cristians primitius, expressió d’una meditació encetada en les primeres notes i allargada en un joc de ressonàncies.

Finalment, el dia 5 de setembre s’oferirà un taller de polifonia medieval, en el que es farà una aproximació divulgativa dels cants medievals; i un concert final, el mateix 5 de setembre, en què s’acompanyarà de Lucia Samitier i Arturo Palomares per oferir diverses peces de músiques litúrgiques antigues.

Visites guiades

Durant tot l’estiu, Sant Pere de Rodes programa visites guiades en català i castellà per conèixer a fons la història i l’arquitectura d’aquesta joia del romànic català. A banda de les visites habituals, el conjunt monumental també ofereix el 5 d’agost l’activitat Entre el poble i el monestir: visita guiada a Santa Creu i Sant Pere de Rodes. Una proposta gratuïta per conèixer el passat medieval de la muntanya de Verdera tot visitant l'antic poble de Santa Creu, l'església de Santa Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes.

Nova activitat a la Canònica de Vilabertran

A la Canònica de Vilabertran, aquest estiu també s’estrena una nova activitat familiar que porta per títol La Canònica en un sarró, una visita que combina música, dansa, llegendes i titelles perquè els infants i les famílies se submergeixin en el món medieval i coneguin la història i les llegendes del seu entorn. La proposta està protagonitzada per una joglaressa que arriba a la Canònica amb una flauta i el sarró del seu oncle, Pere, fundador de Santa Maria de Vilabertran. L’activitat tindrà lloc els dimecres 4 i 11 d’agost i el 25 de setembre.

El conjunt arquitectònic torna a acollir aquest estiu l’exitosa activitat Un brindis per la núvia i el nuvi! Nit de vins a la Canònica de Vilabertran que proposa reviure un esdeveniment excepcional que va tenir lloc en aquest espai l’any 1295: el casament de Blanca de Nàpols i el rei Jaume el Just. Durant vuit dies i vuit nits Vilabertran va viure una festa grossa amb comitives reials arribades de tot Europa, passavolants, músics i dansaires. La proposta permetrà als visitants conèixer els banquets i festes medievals i estarà maridada amb un tast de vins empordanesos. L’activitat se celebrarà el 3 i 10 d’agost, i l’11 de setembre.

Aquest estiu, la Canònica de Vilabertran també oferirà la visita El tresor de la plana: visita guiada a Santa Maria de Vilabertran en el marc de la festa major de Vilabertran. La visita, que tindrà lloc el 14 d’agost i és per a totes les edats, permet descobrir la història i arquitectura d’aquesta joia del romànic català.

Exposició ‘Llum del món’

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull també aquest estiu l’exposició Llum del món que, amb el comissariat de Carme Sais, aplega els projectes Speculum caducis de Rosa Tharrats i Oh Be A Fine Girl, Kiss Me! de Regina Giménez. Organitzat a quatre mans entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i l’Agència Catalana de Patrimoni de Catalunya, Diàlegs: pintura, música i patrimoni és un cicle d’estiu que fa set anys uneix aquests tres puntals de la cultura a la canònica de Santa Maria de Vilabertran coincidint amb el festival Schubertíada.

Venda d’entrades i mesures de seguretat

Les places a les activitats són limitades i es poden comprar les entrades a patrimoni.gencat.cat/monuments Per més informació, es pot contactar amb el servei de reserves al correu electrònic reservesspv.acdpc@gencat.cat​ o als telèfons 972 387 559 i 972 194 238.

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, manté les mesures que garanteixin la seguretat i protecció dels treballadors i visitants, i també del patrimoni. Amb l'objectiu d'oferir espais segurs, s'han adoptat mesures específiques de protecció, informació i senyalització, alhora que s'han adequat els espais als actuals requeriments normatius. També s'han modificat i adaptat els horaris i protocols, tant d'atenció al públic com de neteja, per garantir la correcta atenció als visitants.

Pel que fa als requisits que s'exigeix a les persones que visitin els monuments i jaciments, cal dur sempre la mascareta posada, seguir les indicacions de les persones responsables dels equipaments, respectar la distància de seguretat i es prioritza el pagament amb targeta de crèdit.