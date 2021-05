El català Jo Sol estrena divendres als cinemes el seu últim film, 'Armugan', guanyador del Premi Julio Verne al Festival de cinema espanyol de Nantes i projectat al darrer festival D'A de Barcelona. La cinta és una ficció que reflexiona sobre com s'assumeix el final de la vida a través d'un personatge d'un vall remota del Pirineu aragonès que acompanya els altres en el moment de la mort per ajudar-los. Divendres arribaran al cinema altres títols com la 'Cruella' de Disney, amb Emma Stone, o l'aplaudit documental d'autor 'Gunda', prèviament estrenat a Filmin. A les plataformes destaca l'estrena del llargament anunciat nou capítol de la mítica sèrie 'Friends', que reuneix els mateixos actors protagonistes 17 anys després del seu final.

'Gunda'

'Gunda', produïda per Joaquin Phoenix i estrenada a la Berlinale 2020, és l’última pel·lícula de Victor Kossakovsky, una història que es trasllada a una granja per seguir la vida d'una porca i altres animals. Des d'una nova perspectiva, el documental fa meditar sobre la misteriosa consciència animal. "Com a éssers som assassins perquè la nostra activitat principal és matar animals, trilions de peixos, milers de milions d'animals els matem, congelem i els cuinem", diu el director en el marc del DocsBarcelona. 'Armugán'El director de cinema Jo Sol reflexiona sobre "la vida, la mort, la dignitat de viure i la indignitat de morir" a la pel·lícula 'Armugán'. I ho fa a través d'un personatge, que viu en una vall remota del Pirineu aragonès i que acompanya els altres en el moment de la mort i els ajuda. En declaracions a l'ACN, Jo Sol destaca que reflexiona sobre la idea de com s'assumeix el final de la vida. La cinta, que va guanyar el Premi Julio Verne al Festival de cinema espanyol de Nantes a la millor pel·lícula, es va projectar a la secció Sessions especials del darrer D'A Film Festival Barcelona.

'Cruella'

L’actriu Emma Stone es posa a la pell de Cruella de Vil, la icònica malvada de ‘101 Dalmatas’, amant de les pells. La nova pel·lícula d’acció real, dirigida per Craig Gillespie i ambientada a Londres als anys 70, narra els inicis rebels de Cruella de Vil. L’actriu Glenn Close havia interpretat aquest personatge de Disney a ‘101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!’ del 96, i la seqüela ‘102 dálmatas’ de l’any 2000. El film també s’estrena a Disney+. 'Despierta la furia' H és un misteriós home que s’acaba d’incorporar com a guarda de seguretat en una companyia. Durant un intent d’atracament del seu camió, sorprèn els seus companys mostrant les habilitats d’un soldat professional i deixa a la resta de l’equip preguntant-se qui és realment i d’on ve. Jason Statham protagonitza 'Despierta la furia' de Guy Ritchie, director de pel·lícules com 'The gentlemen. Los señores de la mafia’ o la famosa ‘Snatch. Cerdos y diamantes'.

'El año de la furia'

Arriba als cinemes aquest divendres la nova pel·lícula del director Rafa Russo 'El año de la furia', una coproducció hispano-uruguaiana, ambientada l'any que va precedir el cop d'estat militar a l'Uruguai del 1973 i està protagonitzada per Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao, Sara Sálamo, Martina Gusman i Maribel Verdú. En aquesta història, dos guionistes d'un conegut programa d'humor de televisió lluitaran per mantenir la seva integritat davant les previsions dels superiors. En paral·lel, del costat dels opressors, Rojas, un tinent de l'exèrcit ha sigut pressionat per torturar a militars o simpatitzants de la guerrilla dels Tupamaros.

'Nunca volverá a nevar'

Un immigrant ucraïnès, atractiu i misteriós, es guanya la vida fent massatges a domicili en un barri residencial benestant als afores de Varsòvia. En les seves mans, però, s’hi amaga un do únic, un poder curatiu que penetra en les ànimes solitàries de les seves clientes, i que el converteix en el seu objecte de desig. Małgorzata Szumowska i Michał Englert signen una sàtira provocadora amb tocs de deliri surrealista. 'Nunca volverá a nevar' va participar en la recent edició del D’A Film Festival Barcelona.

'Uno de nosotros'

Després de la pèrdua del seu fill, el xèrif ja retirat George Blackledge i la seva dona, Margaret, deixen el seu habitatge a Montana per recuperar el seu nét, qui està atrapat en una família perillosa encapçalada per la matriarca Blanche Weboy. El matrimoni descobrirà que els Weboy no els hi volen retornar l’infant, de manera que no els quedarà més opció que iniciar una lluita per la seva família.

'Maldita jungla'

L’Elliot, un jove aventurer ingenu, va a Guyana a la recerca dels anomenats ‘otopis ocults’. Aviat descobrirà que aquests personatges no són nobles salvatges, sinó uns gàngsters de la jungla. Tot plegat en format comèdia, és l’òpera prima d’Hugo Benamozig i David Caviglioli.

'La abeja Maya y el orbe dorado'

La coneguda abella Maya i el seu amic Willi s’enfronten a una nova aventura on es troben al càrrec d’una esfera sagrada. Juntament amb Arnie i Barney, hauran de portar el misteriós objecte al seu destí. Però quan l’objecte es trenqui s’enfrontaran a la responsabilitat més gran de les seves vides: cuidar d’una petita princesa formiga. El seu encàrrec resultarà ser molt més important del que s’imaginaven i hauran de treballar plegats, travessant terrenys perillosos i enfrontant-se a insectes caçadors, per portar sana i salva la formiga a la muntanya on pertany.

Les estrenes de les plataformes

Aquesta setmana Netflix estrena ‘A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EEUU’, una sèrie documental on l’escriptor Stephen Satterfield inicia un viatge culinari acompanyat de xefs, historiadors i activistes de la comunitat afroamericana. Tot plegat celebra la valentia, l’art i la inventiva d’aquesta comunitat. 'El experimento fantasma'Mentre duen a terme una investigació sobre el que hi ha després de la mort, dos amics metges asseguren haver vist un fantasma amb els seus propis ulls per primer cop. La troballa fa que tinguin la necessitat de donar una explicació científica als esperits i de demostrar que existeix vida després de la mort. La seva obsessió acabarà posant en perill la seva amistat i arruïnarà les seves relacions familiars.

'Roberto Baggio, la divina coleta'

Netflix també estrena el film que narra la trajectòria de Roberto Baggio, una llegenda del futbol mundial amb més de vint anys de carrera. La pel·lícula explica l’odissea del seu debut, els enfrontaments inoblidables que va viure i els entrenadors difícils que va tenir.

'Milagro azul'

Basada en fets reals, la pel·lícula narra la història de Casa Hogar, un orfenat de nens mexicans que va participar del torneig de pesca més important del món per salvar-se.

'Soy Rada: serendipia'

Agustín Aristarán estrena a Netflix el seu segon especial de comèdia, un espectacle on l’artista explica entre anècdotes i cançons, moments importants de la seva vida i com arriba a ser un dels comediants més prestigiosos de Llatinoamèrica.

'Edén'

La sèrie de ciència-ficció i aventures se situa al futur, en un lloc conegut com a 'Edén Tres', on tan sols hi viuen robots i els seus amos van desaparèixer fa un temps. Enmig d’una tasca rutinària, dos robots grangers despertem per accident un bebè humà, troballa que posa en dubte tot el que els hi havien ensenyat: que els humans no eren més que un mite prohibit. Junts criaran a la nena en un refugi allunyat per tal que ningú els descobreixi.

Movistar+

Arriba a Movistar+ 'Music', el debut de l'estrella del pop Sia debuta com a guionista i directora. El drama musical protagonitzat per Kate Hudson i la jove Maddie Ziegler, la icònica ballarina dels videoclips 'Chandelier' o 'The Greatest', segueix els passos d’una jove amb autisme, qui després de la mort de la seva àvia comença a conviure amb una germana problemàtica que està en procés de rehabilitació. Amb tot, es narra el progressiu apropament entre les dues germanes i la polifacètica Sia presenta deu cançons inèdites.

HBO

Arriba a HBO l’esperat episodi de la icònica sèrie 'Friends'. 'Friends. The Reunion' agrupa disset anys després, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, que tornen al plató original de la comèdia, una de les més estimades de tots els temps. El capítol especial compta, a més, amb diversos convidats especials, entre els quals destaquen David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne o Lady Gaga, entre altres. L’estrena coincideix amb el primer aniversari d’HBO Max.

'Birdgirl'

HBO també estrena 'Birdgirl'. Quan Phil Ken Sebben mor en un accident, nomena a la seva filla Judy Ken Sebben, àlies Birdgirl, com a successora de Sebben&Sebben. Aquest 'spin-off' de Harvey Birdman, Birdgirl reunirà un peculiar equip per lluitar contra el crim i haurà de trobar la manera de mantenir l’equilibri entre la seva vida laboral i la de superheroina.

Filmin

Filmin estrena ‘Un efecto óptico’ la nova pel·lícula de Juan Cavestany, conegut guionista d’humor. El film submergeix a Carmen Machi i Pepón Nieto en un surrealista viatge a Nova York. El matrimoni de Burgos viatja a la gran ciutat amb la intenció de desconnectar i fer tots els plans que troben a les guies. Però només aterrar comencen a percebre senyals subtils que els fan veure que en realitat no estan a la ciutat que els van dir a l’agència de viatges.

'Mystify: Tras el cantante de INXS'

El documental aprofundeix en la figura de Michael Hutchence, un dels cantants més carismàtics dels 80 i els 90. Al capdavant del grup de rock australià INXS, la seva mort el va convertir en una llegenda de la música.

Disney+

Arriba a Disney+ 'Rebel', la nova sèrie que s’inspira en la història d’Erin Brockovic, una advocada sense titulació, desorganitzada, brillant i valenta, que s’implica en les causes en les quals creu i de les persones que ella vol. Brockovich pren el nom de ‘Rebel’ i mostrarà que, quan se centra a lluitar per alguna cosa, no para fins a aconseguir-ho, costi el que li costi.

Amazon Prime

Amazon Prime estrena ‘Panic’ és la nova sèrie de drama d’Amazon Prime, basada en el best-seller homònim de Lauren Oliver, que al mateix temps és la creadora i guionista del muntatge. Cada estiu en un petit poble de Texas els estudiants d’últim any competeixen en un seguit de desafiaments on el guanyador s’ho endú tot, creient que aquesta és l’única oportunitat per escapar del seu entorn i millorar la seva vida. Però aquest any les regles han canviat perquè la xifra de diners és més gran que mai i el joc s’ha tornat encara més perillós. Els jugadors s’enfrontaran a les seves pors més profundes i es veuran obligats a decidir si estan disposats a arriscar per guanyar.