Una passarel·la de quaranta estius
La discoteca Passarel·la celebra quaranta anys d’història amb un estiu 2026 ple de festes, concerts, artistes locals i noves experiències
Encara no hi havia música, ni llums, ni cues a l’entrada. Només obres i aquella sensació que a Empuriabrava sempre hi podia néixer alguna cosa inesperada. Recordo entrar a l’antic espai del Girasol, amb Enric Coderch, cap visible dels promotors, quan Passarel·la encara era una promesa. Costava imaginar què acabaria sent aquell lloc, però ja s’hi intuïa una idea clara: no volia ser una discoteca qualsevol.
L’antic Girasol va ser un dels noms vinculats als primers anys d’Empuriabrava, la marina residencial que el 2027 celebrarà seixanta anys. Allà, a tocar de la platja, un grup d’accionistes amb idees noves va posar en marxa, el 1986, un projecte que volia anar més enllà de la nit. Passarel·la naixia com una experiència d’estiu marcada pel mar, la música, la terrassa i una oferta gastronòmica diferent.
I és que, en aquells inicis, es va escriure un dels grans capítols de la seva història. La discoteca va incorporar el Bistró d’El Bulli, dirigit per un Ferran Adrià que aleshores era encara un cuiner emergent, abans de concentrar-se a Cala Montjoi i convertir El Bulli en el restaurant més influent del món. Vist amb els anys, aquell vincle dona més dimensió al projecte: Passarel·la no només volia fer ballar Empuriabrava; volia combinar l’oci, la cuina i les experiències en un mateix espai.
La inauguració va ser espectacular. S’hi accedia per una llarga passarel·la exterior, gairebé com si l’entrada ja fos part de l’espectacle. La terrassa, la música i la proximitat de la platja van donar al local una personalitat pròpia. El 1990, la piscina de la terrassa jardí, amb vistes al mar i envoltada d’arcades blanques, es va convertir en una de les imatges més reconeixibles de la Passarel·la.
Memòria de l’oci nocturn
La sala, la terrassa, la piscina i l’ambient van anar definint un estil propi. Als anys noranta, la revista Primera Línea la va considerar la tercera discoteca més divertida d’Espanya. La dada ajuda a entendre que Passarel·la havia deixat de ser només una sala d’Empuriabrava per convertir-se en una referència de l’oci nocturn de la Costa Brava. Entre el 2003 i el 2012, aquesta posició es va consolidar, amb públic local, estiuejants i visitants europeus fidels a la marina.
Les xarxes socials han demostrat aquests dies fins a quin punt el nom continua despertant records: parelles que es van fer i es van desfer, amistats que es van signar per sempre, sessions memorables i nits llargues de ball. També anècdotes petites: porters que salven una nit, una parella nascuda en una prèvia de Sant Joan, caigudes a la piscina o tantes altres històries. Records que, junts, construeixen una memòria col·lectiva.
El 2013 va arribar un punt d’inflexió. Les normatives de costes van obligar a tancar Passarel·la Beach, l’espai històric de la platja. Va ser el final d’una etapa, però no de Passarel·la. Després d’un procés complex, el 2015 va néixer la nova sala, amb el repte de conservar l’esperit estiuenc de l’antiga discoteca i adaptar-lo a un disseny més actual.
40 estius a Empuriabrava
El 2026, la celebració dels quaranta anys arriba amb respecte per la història i voluntat d’obrir una nova etapa. Passarel·la vol ser més que una discoteca de nit, amb festes de tarda, esdeveniments privats i col·laboracions amb empreses del territori. També incorpora una aposta per la cultura local: Rubén Mañas ha cedit escultures d’elefants fets amb xapa a mida real, juntament amb la figura d’un tauró. Els elefants, vinculats a l’imaginari dalinià, es poden veure a la coberta de la discoteca.
La programació d’estiu combina arrel i actualitat. El 24 de juliol, Passarel·la celebrarà el 40è aniversari amb una White Party especial, una de les grans cites de la temporada. A partir del 28 de juliol, hi passaran artistes locals, concerts en directe, festes com Equis i Bresh, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. Quaranta estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d’Empuriabrava.
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