Passarel·la Empuriabrava celebra el seu 38è aniversari el 26 de juliol amb una de les seves festes més icòniques

L’emblemàtica discoteca Passarel·la Empuriabrava celebra aquest pròxim divendres 26 de juliol el seu 38è aniversari. I ho fa amb una de les festes més icòniques i que s’ha convertit en un referent de la Costa Brava, com és la White party.

El 1986 un grup d’accionistes amb grans i innovadores idees decideix obrir una discoteca a la mateixa platja d’Empuriabrava. Entre altres coses es vol dotar a la discoteca d’una opció gastronòmica diferent. Per aquest motiu, contacten amb el xef d’un restaurant en auge a la zona. Així, l’estiu d’aquell mateix any Passarel·la obre les portes amb el seu «Bistró de El Bulli» dirigit per Ferran Adrià.

El primer edifici de Passarel·la al passeig marítim d’Empuriabrava. | PASSAREL·LA EMPURIABRAVA

Passen els anys 90 i la singularitat de la sala, la terrassa, la piscina i el seu ambient van modelant el seu estil i incrementant-ne la fama. La revista Primera Línia la considera la tercera discoteca més divertida d’Espanya.

Quan van arribar els 2000, concretament entre el 2003 i el 2011, Passarel·la es consolida com la discoteca de referència de l’Empordà. Les millors festes de la Costa Brava van néixer i continuen sent propietat de Passarel·la Beach, que l’any 2011 va haver de tancar les portes pel conflicte de la llei de costes.

Això va fer que els responsables de Passarel·la prenguessin la decisió d’aixecar una nova discoteca que ha donat com a resultat el night-club actual. Que intenta unir la filosofia de l’antiga sala, eminentment estiuenca, amb detalls del disseny més modern. Aquesta consta de 3 plantes, múltiples sales, una gran terrassa estil eivissenc, amb una petita piscina en homenatge a la piscina de l’antiga Passarel·la, i el millor equipament.

Avui en dia, Passarel·la Empuriabrava continua rebent milers de clients i emplenant cada cap de setmana amb el millor ambient de tota la comarca.

Per celebrar el seu aniversari podreu gaudir de 4 zones amb diferents estils musicals, 8 dj’s, tallers de salsa i bachata i animacions i shows en directe. Tot això ambientat amb una decoració espectacular.