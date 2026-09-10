Oci
Programació de cinemes de l'11 al 17 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
PRÁCTICAMENTE MAGIA 2 ★★★
- País. Estats Units. 2026. Fantàstic. 130 minuts. Direcció: Susanne Bier Guió: Akiva Goldsman, Georgia Pritchett, Adam Brooks, Robin Swicord Intèrprets: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King Sinopsi: Seqüela de la pel·lícula Pràcticament màgia. Les germanes Owens s'han d'enfrontar a la fosca maledicció que amenaça de desintegrar la família d'una vegada per totes.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 15.10, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 11 a diumenge 13, a les 16.00, 18.25, 20.50 h. De dilluns 14 a dimecres 16, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 17, a les 18.00 h. VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
REBULDING ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Drama. Família. 96 minuts. Guió i direcció: Max Walker-Silverman Intèrprets: Josh O'Connor, Eli Malouff, Meghann Fahy, Amy Madigan, Lily LaTorre, Kali Reis Sinopsi: Quan un incendi forestal arrasa el seu ranxo, Dusty (Josh O’Connor) es veu obligat a començar de zero en un campament de caravanes habilitat pel govern. Enmig del dolor, troba una inesperada xarxa de suport als seus nous veïns, entre els quals destaca una noia que acaba de perdre el seu marit (Kali Reis). Mentrestant, intenta recompondre la relació amb la seva filla (Lily LaTorre), la seva exdona (Meghann Fahy) i la seva empàtica exsogra (Amy Madigan).
- Cinemes Figueres. Dimarts 15 i dijous 17, VOSE, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
EL DETECTIU CONAN: L'ÀNGEL CAIGUT DE LA CARRETERA ★★★
- País. Japó. 2026. Animació. Manga. 109 minuts. Direcció: Takahiro Hasui Sinopsi: Pel·lícula número 29 de la saga del famós detectiu Conan Edogawa. La història comença quan Conan, Ran, Sonoko i Kogoro, acompanyats per Masumi Sera, viatgen fins al districte de Minato Mirai, a Yokohama, per assistir al Festival de Motociclisme de Kanagawa. Durant el trajecte es creuen amb una misteriosa motocicleta negra que circula temeràriament i arriba a saltar per sobre del cotxe on viatgen.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 17.40 i 19.50 i 22.00 h. Dimecres 16, VOSE, a les 19.50 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 17.45 i 19.50 h.
EL NIDO ★★★
- País. Espanya. 2026. Thriller psicològic. 109 minuts. Direcció: Hugo Stuven Guió: Santiago Lallana, César de Nicolás, Hugo Stuven Intèrprets: Michelle Jenner, Luisa Gavasa, Pablo Derqui Sinopsi: La Marta viu obsessionada a protegir la seva família de l'aterridor món exterior. Per això, manté tancats a casa seva la mare i el fill petit. Tot sembla estar en ordre fins al dia que arriba Velasco, un home capaç de despertar la Marta la foscor que amaga a dins.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 17.40, 19.50 i 22.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
UN PLAN PERFECTO ★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. 93 minuts. Direcció: María Pulido Guió: Tacho González, Salvador Perpiñá Intèrprets: Jordi Sánchez, Leo Harlem, Raquel Guerrero Sinopsi: És Nadal. Els Ibáñez són un fracàs com a família. Estan arruïnats, sense il·lusió per la vida i la seva convivència familiar és un desastre. Quan estan a punt de ser desnonats pel banc, descobreixen al soterrani de casa seva que algú va cavar un túnel amb la idea de robar el banc del davant. Amb l'ajuda de Rufus, un veterà lladre retirat, la família decideix completar el túnel i fer el cop de les seves vides. Tot i això, conviure i treballar en equip resultarà molt més complicat que cavar els últims metres del túnel. Entre conflictes familiars, situacions absurdes i un atracament en què tot sembla sortir malament descobriran que al final d'aquest túnel els espera una cosa molt més important que un botí milionari.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 15.45, 17.50, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 11 i dissabte 12, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.30 h. Diumenge 13, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 14 a dijous 17, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h.
CRONOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Thriller. Basat en fets reals. 118 minuts. Direcció: Fernando González Molina Guió: Alberto Marini Intèrprets: Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui Sinopsi: Basada en testimonis reals dels diferents implicats, la pel·lícula narra el desenvolupament de l'operació Cronos, el dispositiu activat el 17 d'agost del 2017 com a reacció a l'acte terrorista de les Rambles. Quatre dies interminables de confusió, tensió, dolor, frustració, ràbia i confrontació política que van acabar amb l'abatiment de l'últim terrorista fugit i moltes ferides deixades obertes.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables, a les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 11 i dissabte 12, a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.40 h. Diumenge 13, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. De dilluns 14 a dijous 17, a les 18.10, 20.25 i 22.35 h.
EL SER QUERIDO ★★★
- País. Espanya 2026. Drama. 135 minuts. Direcció: Rodrigo Sorogoyen. Intèrprets: Javier Bardem, Raul Arévalo i Victòria Luengo. Sinopsi: L’aclamat director de cinema Esteban Martínez és una llegenda tant per les seves pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte, li ofereix un paper a la seva filla Emília amb el pretext d’ajudar-la a rellançar la seva estancada carrera com a actriu. Conviure en el set fomentarà una proximitat que no han compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai van cicatritzar.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.20 i 21.45 h. Dissabte 12 i diumenge 13, a les 19.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 11 i dissabte 12, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. Diumenge 13, a les 16.00 i 18.30 h. De dilluns 14 a dijous 17, a les 18.00 i 20.30 h.
LA CONSTELACIÓN DEL PERRO ★★★
- País. Estats Units 2026. Ciència-ficció 118 minuts. Direcció: Ridley Scott Guió: Mark L. Smith, Christopher Wilkinson Intèrprets: Jacob Elordi Josh Brolin Margaret Qualley Sinopsi: En un món postapocalíptic, un virus aniquila a pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s’enfronten a uns carronyers errants anomenats Segadors. El protagonista, Hig, un pilot, va sobreviure a la grip però va perdre la seva dona. Adaptació de l’aclamada novel·la de Peter Heller.
- Cinemes Roses. Divendres 11 i dissabte 12, a les 20.20 i 22.35 h. Diumenge 13, a les 20.30 h. De dilluns 14 a dimecres 16, a les 20.20 i 22.35 h.
TADEO JONES Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA ★★★
- País. Espanya. 2026. Animació. 94 minuts. Direcció: Enrique Gato Sinopsi: Tadeo i Sara són ara pares d’Olímpia, una adorable i intrèpida nena de dos anys. I Mòmia no porta gens bé haver deixat de ser el centre d’atenció.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 hores. Dissabte 12 i diumenge 13, a les 16.00 i 17.45 h.
- Cinemes Roses. De divendres 11 a diumenge 13, a les 16.05 i 18.20h. De dilluns 14 a dijous 17, a les 18.20 h.
INSIDIOUS: FUERA DEL MÁS ALLÁ ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. 106 minuts. Direcció: Jacob Chase Intèrprets: Amelia Eve, Brandon Perea, Lin Shaye Sinopsi: Un trio d’assetjadors s’infiltra en un tranquil suburbi obligant una nova família a entrar en el pla astral, on descobreixen una aterridora veritat: el més enllà està sagnant en el món real.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 22.00 hores. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, a les 15.30 i 22.00 h.
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantàstic. 144 minuts. Direcció: Destin Cretton Guió: Chris McKenna, Erik Sommers, Justin Kuritzkes Intèrprets: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink Sinopsi: Han passat quatre anys des dels esdeveniments de No Way Home, i Peter Parker ara és un adult que viu completament sol, ha desaparegut voluntàriament de les vides i els records dels qui estima. Combatent el crim en una Nova York que ja no coneix el seu nom, s'ha dedicat completament a protegir la seva ciutat —un Spider-Man a temps complet—, però a mesura que augmenten les exigències sobre ell, la pressió desencadena una evolució física que amenaça la seva existència, alhora que un estrany nou patró de crims dona lloc a una de les amenaces més poderoses.
- Cinemes Figueres. Laborables, atmos, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13 de setembre, atmos, a les 15.30, 18.30 i 21.30 h.
LA ODISEA ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Aventures. Antiga Grècia. Mitologia. 172 minuts. Guió i direcció: Christopher Nolan Intèrprets: Matt Damon, Rom Holland, Anne Hathaway Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de deu anys de durada, després de la guerra de Troia.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 i 21.00 h. Dissabte 12 i diumenge 13, a les 15.15, 18.30 i 21.45 h.
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