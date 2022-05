«Dispararé en una escola de primària». Aquest és el tercer i últim missatge que Salvador Ramos, autor de la <strong>matança escolar</strong> d’aquest dimarts a <strong>Texas,</strong> va publicar a Facebook abans d’assassinar a sang freda 21 persones, entre les quals 19 nens i nenes.

Uns 30 minuts abans de dirigir-se al centre escolar Robb Elementary d’Uvalde, el pertorbat i maltractat jove de 18 anys va acudir a les xarxes socials per explicar els seus plans en una sèrie de missatges privats que va enviar a una adolescent alemanya de 15 anys amb qui havia contactat.

En el primer va explicar que dispararia a la seva àvia; en el segon ho va confirmar; i en el tercer va assenyalar que el seu pròxim objectiu era realitzar un tiroteig a l’escola primària d’aquesta petita localitat de 16.000 habitants. Així ho va confirmar dimecres el governador de Texas, el republicà Greg Abbott. L’àvia del tirador, que continua hospitalitzada, va ser qui va advertir la policia dels plans del seu net abans que aquest arribés a l’escola.

Va relatar el seu pla en privat

L’autor de la matança i la jove alemanya es van conèixer el 12 de maig a través de Yubo, una aplicació de telefonia mòbil a la qual recorren generalment els adolescents per fer amics, segons ha avançat el ‘New York Times’. En una videotrucada, Ramos va ensenyar a la menor el seu nou rifle AR-15, que havia adquirit després de complir la majoria d’edat el 16 de maig passat. Li va explicar que volia «utilitzar l’arma per a alguna cosa» i li va enviar fotografies de munició que acabava de comprar per internet.

Dimarts al matí, abans de dirigir-se a l’escola en la qual assassinaria 21 persones, tots dos van realitzar una videotrucada. Vestit completament de negre, Ramos li va explicar que «no podia revelar-li el seu secret fins que el seu avi abandonés la casa». Tot seguit, li va anar relatant pas a pas el seu macabre pla.

La jove ha al·legat que no va contactar amb les autoritats fins que va veure la tragèdia en televisió. «Simplement no vaig pensar que ho fes de veritat», ha lamentat. «Potser podria haver canviat alguna cosa». Informes preliminars apunten que diverses persones van instar la policia a entrar a l’edifici per aturar l’atac, si bé els agents no ho van fer. Les autoritats estimen que Ramos va estar 40 minuts a l’interior de l’edifici abans de ser abatut.

Ús de les xarxes

En la seva compareixença, el governador de Texas va insinuar que l’autor del tiroteig ho havia anunciat públicament a Facebook. <strong>Meta</strong>, companyia matriu propietària del gegant de les xarxes socials, va rebutjar les paraules del líder conservador. «Els missatges que el governador Abbott va descriure eren missatges de text privats d’un a un que es van descobrir després que passés la terrible tragèdia», va matisar Andy Stone, un dels portaveus de l’empresa, en un missatge a Twitter.

Les polítiques internes de Facebook rastregen i prohibeixen l’enaltiment de la violència. La xarxa social ha estat sovint en el centre de la polèmica per no respondre amb prou celeritat en la retirada d’aquest contingut. No obstant, el matís aportat per la companyia, que està treballant amb les autoritats, és important perquè aquestes polítiques es limiten als comentaris públics, no als missatges privats entre particulars a Facebook Messenger, que des del gener passat permet l’encriptació d’extrem a extrem per garantir la seva privacitat.

Els portaveus no han especificat a quina xarxa social de la companyia es va produir aquest intercanvi de missatges. Meta és també propietària d’Instagram i WhatsApp. Unes setmanes abans, l’autor de la matança va publicar una història a Instagram en la qual apareixia cridant la seva mare, que aparentment estava intentant fer-lo fora de casa. «Va dir puta a la seva mare, li parlava de forma molt agressiva mentre la policia era allà», ha explicat una companya de classe al ‘The Washington Post’. Abans, havia publicat imatges de les seves armes en les quals etiquetava la jove alemanya. «Estic a punt de...», li va insinuar en una conversa privada.

La xarxa social Snap, molt popular als Estats Units, va dir dimecres que havia suspès un compte que podria estar vinculat amb Salvador Ramos. Fins ara no s’ha trobat cap rastre digital d’anuncis públics sobre l’atac, tan sols missatges privats amb altres usuaris. Això contrasta amb el metòdic pla comunicatiu que va seguir el terrorista supremacista de Buffalo, que el 14 de maig passat va retransmetre en directe a Twitch com assassinava 10 persones, després de difondre en fòrums com 4chan un manifest amb la ideologia racista i conspiranoica que el va empènyer a perpetrar un nou bany de sang als EUA.