«Volem unir els demòcrates de tots els orígens i colors... per enfrontar l’amenaça totalitària», va dir Luiz Inácio Lula da Silva al llançar formalment la seva candidatura a la presidència al costat del conservador i exrival Geraldo Alckmin, convertit ara en company de fórmula. El líder del Partit dels Treballadors (PT), que va governar el Brasil entre el 2003 i el 2010, va afirmar que «el greu moment que travessa el país, un dels més greus de la nostra història» obliga a «superar les possibles diferències» per impedir la reelecció de Jair Bolsonaro en els comicis de l’octubre vinent.

Un sondeig de l’institut demoscòpic Ipespe afirma que Lula té una intenció de vot del 44%, uns 14 punts més que l’ultradretà. Per la seva banda, una enquesta encarregada pel banc d’inversió XP pronostica una àmplia victòria de l’exmandatari davant Bolsonaro en una segona volta. Tanmateix, l’actual president ha escurçat diferències i ha sorgit el temor que s’arribi als comicis en una situació de més paritat entre els aspirants.

En aquest context, Lula mira de captar el vot centrista que encara no s’ha decantat per afegir-se al bloc electoral contra el capità retirat de l’Exèrcit. De fet, Lula va enviar un clar missatge a l’electorat evangèlic que es va inclinar per Bolsonaro en les eleccions del 2018. El Govern actual, va dir, ha sigut «incapaç de vessar ni una llàgrima pels éssers humans que busquen menjar entre les escombraries, o els més de 660.000 brasilers assassinats per covid». Per tant, «et pots dir cristià, però no tens amor pel teu proïsme».

La mà estesa del flamant candidat s’ha estès fins i tot als que van conspirar perquè fos destituïda la presidenta Dilma Rousseff el 2016 o per portar-lo a ell mateix a judici. «No esperin de mi rancor, pena o desig de venjança», va dir Lula. També ha promès posar més èmfasi en el problema de la crisi climàtica per eixamplar les seves diferències amb el negacionisme ambiental de Bolsonaro. «El feixisme ha de tornar a la claveguera de la història, d’on mai va haver de sortir». Segons Lula, el dilema de l’octubre s’ha d’enfrontar amb decisió. «Està prohibit tenir por de la provocació, de les notícies falses. Guanyarem aquesta disputa per la democràcia repartint somriures, carinyo, amor, pau i creant harmonia».

Units per l’espant

Alckmin va ser governador de l’estat de San Pablo i va competir amb Lula en les presidencials del 2006. Exmembre de l’Opus Dei, representa en aquestes circumstàncies els sectors de centredreta i dreta que no volen un altre mandat de Bolsonaro. «Cap divergència present, ni les disputes d’ahir, ni els eventuals desacords d’avui o demà, res, absolutament res, em servirà de raó, excusa o pretext per deixar de recolzar o defensar, amb tota la meva convicció, la tornada de Lula a la presidència», va dir Alckmin després d’agrair la confiança de portar-lo com a company de candidatura.