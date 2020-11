Girona ofereix un servei de suport emocional als joves per la COVID

L'Ajuntament de Girona manté oberts els equipaments juvenils de la ciutat i oferirà en aquests espais municipals suport al jovent davant la pandèmia per la COVID-19. L'objectiu del consistori és ajudar el col·lectiu jove, que s'ha vist especialment afectat per les mesures restrictives aplicades amb la intenció de frenar el coronavirus, i que es preveu que es vegi també perjudicat per la crisi econòmica i social posterior.

Tant L'Estació Espai Jove, com Els Químics Espai Jove i El Güell Espai Jove comptaran amb dues persones que atendran els joves a través d'una vintena de propostes assistencials. Entre els serveis que s'hi oferiran destaquen l'assessorament general i la orientació en els àmbits laboral, de mobilitat internacional, d'educació o d'oci i lleure, entre d'altres.



A més, com a novetat a partir d'ara s'hi oferirà també el servei de suport emocional. "Qualsevol jove que necessiti suport emocional per la situació actual de la COVID-19 es pot dirigir a qualsevol dels tres equipaments joves de la ciutat", ha explicat la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Girona, Annabel Moya, que ha recordat que "la pandèmia està afectant de ple el nostre jovent, que requereix suport en molts aspectes, des de la recerca de feina o els estudis fins a l'àmbit més personal i anímic".

Moya ha assegurat que des de la regidoria de Joventut del consistori es treballa coordinadament amb altres serveis municipals, de manera que en el cas que el personal tècnic dels espais joves detecti algun cas greu de necessitat d'ajuda emocional entre el jovent, s'activarà la derivació al Centre Jove de Salut. "Aprendre a regular les pròpies emocions, gestionar-les, canalitzar-les i positivar-les forma part de l'essència de la vida de les persones", ha exposat Moya, que ha remarcat que "des del govern volem que els espais joves de la ciutat puguin ajudar també en aquests aspectes emocionals".

Per la seva banda, el vicealcalde de l'Ajuntament, Quim Ayats, ha convidat el jovent que ho necessiti a adreçar-se als tres espais joves municipals, "on nois i noies poden trobar-hi l'ajuda que busquen". "No ens podem permetre tancar equipaments municipals quan hi ha persones joves que ens poden necessitar. Ens podem sentir vulnerables i fràgils, i per això més que mai, en un moment com l'actual, el paper de la xarxa d'espais joves de la ciutat serà fonamental per oferir al jovent espais segurs i propers als que recórrer en aquests moments complexos", ha conclòs Ayats.

Cada un dels equipaments proporcionarà serveis diferenciats. L'Estació Espai Jove oferirà serveis de suport emocional; d'orientació, ja siguin en l'àmbit formatiu, professional, internacional, associatiu, creatiu, cultural, etc; serveis d'assessorament en els instituts de secundària -ja està previst a l'Institut Santa Eugènia, l'Institut Carles Rahola i Llorens, l'Institut Ermessenda de Griona i l'Institut Montilivi, mentre que s'està treballant amb l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal, l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà i l'Escola d'Hosteleria i Turisme per poder-ho aplicar properament-; serveis d'intervenció amb aquell alumnat que no ha accedit a la formació professional de grau mitjà; serveis de mobilitat internacional; d'acció cultural, i finalment el servei de Krea LAB, a través del quan s'acompanyen grups de joves que volen dur a terme processos d'innovació.

A Els Químics Espai Jove, el jovent hi trobarà també els serveis de suport emocional i d'orientació i acompanyament; a més d'un espai de suport individual en els processos personals; assessorament en els instituts de secundària –en aquest cas de l'Institut Ermessenda de Girona, l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal i l'Institut Montilivi-; espais de formació autònoma, i el grup de conversa en català.

Per acabar, El Güell Espai Jove oferirà també els serveis de suport emocional i d'orientació, i se centrarà addicionalment en el Projecte T'acompanyo, per facilitar l'acollida i l'acompanyament als joves nouvinguts; en el suport a l'escolarització; en el suport al català; en espais de formació autònoma, i en el projecte socioeducatiu Fem Feina.

Quant als horaris, els espais joves de L'Estació i d'El Güell tindran les portes obertes tot el dia, de 10 a 13 h i de 15.30 a 18 h, i Els Químics les tindrà obertes només a les tardes, de 15.30 a 18 h. Cal tenir en compte que per complir amb les restriccions imposades per la pandèmia de la COVID-19, totes aquelles persones joves que necessitin utilitzar el servei hauran de demanar cita prèvia mitjançant el correu electrònic o el telèfon.

Més enllà d'actuar als tres espais joves de la ciutat, l'Ajuntament de Girona també atén nois i noies gironins al sector de l'Esquerra del Ter i al barri de Pont Major gràcies als dos Punts de Trobada Jove del consistori, on també s'han adaptat a la situació i ofereixen un espai de trobada, informació i acompanyament, entre d'altres serveis.