Els pressupostos participats es limiten a un 5,25 % de vots

La consulta dels pressupostos participats dels barris de Girona del 2019 ha rebut 4.380 vots, una xifra que representa una participació del 5,25% del total de persones censades amb dret a vot. Aquesta dada és inferior a la que es va obtenir el juny del 2018, amb un 6,08% de participació i 4.929 vots emesos. No és la més alta (l'any 2016 va ser del 6,49%) ni la més baixa (l'any 2013 va ser del 2,22%).

El regidor de Participació, Martí Terés, va admetre ahir que «no» podien «estar satisfets dels resultats» perquè «aspirem a més i per això la voluntat és formular procés amb l'objectiu d'augmentar la participació, que votin molts més veïns i que es visualitzin més els projectes que s'han escollit a través dels pressupostos participats», va remarcar. En aquest sentit, Terés va dir que «la voluntat és que el 2020 estigui aprovat el nou reglament de pressupostos participatius de Girona». Per tant, va assegurar que el 2019 ha estat el darrer any amb el model actual.

Es preveu que el procés per reformular-lo comenci el mes de gener, hi col·labori la Universitat de Girona i que en formin part totes les associacions de veïns de la ciutat, però també entitats d'altres àmbits. El treball iniciat per una comissió els darrers mesos tambe es tindrà en compte, segons Terés.

Elements de futur

Per fer aquesta transformació s'haurà de tenir en compte com corregir alguns elements que s'ha constatat que són un hàndicap. Per exemple, un aspecte que no incentiva el vot es produeix quan el cost de tots els projectes d'un barri sumen exactament tota la partida econòmica destinada al barri. Un fenomen que cada any s'ha anant incrementant i que provoca que la manca de competència entre projectes fa que no hi hagi gent interessada a votar perquè sap que, al final, s'acabaran fent tots. També es podria tenir en compte l'àmbit geogràfic, la tipologia de projectes, accelerar l'execució dels projectes aprovats o la periodiciat de les votacions.

Pel que fa a aquest any, en percentatge de vot, els més alts pertanyen als barris de Pujada a la ­Torrassa (26% de participació amb 39 vots), Mas Catofa (19,18% de participació amb 47 vots), Pedreres-Fora Muralla (17,53% de participació amb 129 vots), Torre Gironella (17,10 % de participació amb 53 vots), Montjuïc (14,73% de participació amb 330 vots), i la Vall de Sant Daniel (14,43% de participació amb 57 vots). Els de menor participació han estat Font de la Pólvora (amb un 0,95% i només 9 vots), Figuerola- Bonastruc (amb un 2,43% i 28 vots) i Can Gibert del Pla (2,45% i 148 vots).

ERC vol un canvi substancial

El grup municipal d'ERC ja va reclamar ahir un canvi substancial en el model de participació i va emplaçar el govern municipal i la resta de partits a obrir de nou el debat. Esquerra sosté que un cop més ha punxat la participació perquè la ciutat no té un model ni una diagnosi amb cara i ulls. «El govern no ha fet cap esforç per implicar-hi la gent», va afirmar la regidora Annabel Moya.