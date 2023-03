Alberto Puig, ‘team manager’ de l’equip Repsol Honda, va dir recentment, en una entrevista amb El Periódico, que no se’ls havia de descartar tan aviat. «Som Honda i tenim Marc Márquez», va comentar el campioníssim dels 80. I avui, en el primer matí d’autèntic Mundial, a Portimão, Portugal, sota un sol espectacular, la ‘triple M’, ‘Magic’, Marc, Márquez, ha aconseguit, en dues ocasions, tant en la Q-1, el purgatori on va caure el campió de Cervera (Lleida) al no colar-se ahir entre els 10 primers, com en la definitiva Q-2, va trencar el rècord del circuit portuguès.

Márquez, que a més de ser el millor pilot de la història és el més llest, astut i qui millor negocia la pressió dels moments definitius, va aconseguir un 1.37.676 minuts en la Q-1, tan brillant, tan net, que no va tornar a sortir a la pista perquè sabia que ningú arribaria a aquest registre. Després, a la Q-2, es va esperar a l’últim minut, es va enganxar a Enea Bastianini (Ducati) amb la mateixa picardia amb què abans, a la Q-1, havia aprofitat la roda del seu company Joan Mir per tancar la seva volta amb un estratosfèric 1.37.226 que li dona la ‘pole’ número 92 de la seva brillantíssima carrera. «No sé com ho he fet, de veritat. He fet pur malabarisme» Márquez, que liderarà la graella en l’‘sprint’ d’aquesta tarda, a les 16 hores (DAZN), i també el de demà (15 hores), compartirà la primera línia amb les dues Ducati ‘Desmosedici’ de Pecco Bagnaia, el campió, que va quedar a 0,064 segons del campió, i de Jorge Martín, que va quedar a 0,228 segons. La segona fila estarà composta per Miguel Oliveira (Aprilia), Jack Miller (KTM) i Enea Bastianini (Ducati). «Tothom sap que aquesta, la primera, no és la nostra autèntica posició i, la veritat, he de reconèixer que no sé com ho he fet», va comentar Márquez davant el micròfon d’Izaskun Ruiz, de DAZN. «Bé, sí, ho he fet buscant una roda. És el nostre truc, la meva habilitat, en moments en què no tenim la moto més competitiva i, sobretot, fent autèntics malabarismes. Però allà estàs, liderant les primeres graelles de l’any i molt il·lusionat».