El Figueres i l’Escala van començar amb victòria la temporada de Primera Catalana després que l’equip de «Yoyo» Gálvez derrotés per la mínima el Torelló (1-0, gol de Ferrón) i el d’Arnau Sala s’emportés els tres punts de Manlleu (0-2, Gilham i Ignasi).

Figueres - Torelló 1-0

A Vilatenim, el Figueres va ser el clar dominador durant tota la primera meitat i, també, fins ben entrada la segona. Tot i això, aquest domini no es va poder rendibilitzar amb un únic gol, marcat per Xavi Ferrón poc abans del descans. I, sense poder tancar el marcador, els figuerencs van acabar veient com el Torelló els va posar problemes penjant pilotes en els minuts finals. «Al final el Torelló es va créixer creant ocasions i penjant pilotes», comenta «Yoyo» Gálvez que té clar que «el tema de ser els favorits no ens afavoreix».

Manlleu - L’Escala 0-2

En canvi, a Manlleu l’Escala va resoldre molt bé el partit a la segona avançant amb el gol de Gilham en el minut 57 i, quan els osonencs buscaven l’empat, sentenciant amb el 0-2 marcat per Ignasi de penal.

Aquest cap de setmana, el Figueres visita el Bosc de Tosca i l’Escala rep el Palamós.