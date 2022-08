L’equip Juvenil està format per Mohamed Azghari, Ernest Rull, David Gómez, Gerard Fernández, Yassine Karama, Adrián Gómez, Gabriel Beguerie, Ossama, Pedro Gallego, Joan Blanch, Santiago Benitez, Jan Aznar, Richard Foraster. Els entrenadors del conjunt rosinc, estarà dirigit per l’entrenador Eugenio Corrochano i el delegat Lluís Garcia y Antonio Jose Gómez. Algun dels joves jugadors del planter pujaran al primer equip per ajudar al sènior.