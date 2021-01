Espanya guanya Hongria i es trobarà Noruega a quarts al Mundial

La selecció espanyola d'handbol va tancar ahir la segona fase del Mundial d'Egipte com a primera de grup i s'enfrontarà demà a quarts de final amb Noruega, després d'imposar-se per 36-28 a Hongria en un xoc més plàcid del que s'esperava per la inesperada alineació del rival. I és que Hongria va semblar renunciar de partida a lluitar pel lideratge del grup, després de deixar a la grada el porter Roland Mikler, el central Mate Lekai i el pivot Bence Banhidi, els tres jugadors que conformen la seva columna vertebral. França serà el rival dels hongaresos.