El Madrid torna a la Lliga a l'estadi Di Stéfano amb Hazard i Asensio

El Reial Madrid reprèn aquesta tarda la Lliga contra l'Eibar (19.30 hores) amb la intenció de buscar el títol, després de tres mesos de l'aturada de la competició per culpa de la pandèmia del coronavirus. Ho farà, però, a l'estadi Alfredo Di Stéfano. Els de Zidedine Zidane tenen l'objectiu de retallar els punts de desavantatge amb el líder Barça, rebent a un Eibar en perill de descens. Per a fer-ho, el tècnic comptarà amb dos «fitxatges» inesperats: Hazard i Asensio, recuperats de les seves respectives lesions. L'aturada els ha permès estar a punt per el desenllaç de la Lliga.