El Barça està obligat a millorar la seva imatge com a visitant si vol vèncer el Granada

El Barça, irregular des que va començar la temporada, arriba a Granada sense haver estat capaç de guanyar encara a domicili. Podrà comptar, en un principi, amb el trident format per Leo Messi, Luis Suárez i Antoine Griezmann per enfrontar-se a un equip que viu un moment dolç.

Després de quatre jornades sense poder-ho fer, aquest triplet d'atacants s'estrenarà a Los Cármenes. Les lesions de Messi i Suárez han impedit veure la davantera desitjada pels barcelonistes. L'arribada de Griezmann ve a donar més opcions en atac a Ernesto Valverde, però fins ara no ha estat possible. El francès és l'únic que s'ha mantingut a l'equip des del principi i en una posició que no és la seva. Acostumat a jugar darrere del punta, Griezmann ha estat la referència i, malgrat que no s'ha trobat a gust en el paper, el seu rendiment no ha desentonat, sobretot a casa.

Precisament el rendiment com visitant és el principal dubte d'aquest Barça. Dels tres partits lluny del Camp Nou no n'ha guanyat cap. Va perdre a San Mamés (1-0), va empatar a Pamplona (2-2) i també a Dortmund (0-0), on Marc André Ter Stegen es va convertir en el salvador de l'equip després d'un partit dominat pel Borussia. A Granada, les coses haurien de començar a canviar. Amb Messi, que ja va tenir mitja hora a Dortmund després de gairebé un mes i mig de baixa, i Suárez, que va tornar davant el València després d'un mes absent, Griezmann es trobarà més acompanyat i ara es tracta d'automatitzar moviments i comprovar que barregen bé. També hi haurà canvis en la defensa, obligats per la baixa de Jordi Alba, amb una lesió al bíceps femoral esquerre que el mantindran unes setmanes inactiu. Serà, per tant, el moment per a Junior Firpo, fitxat aquest estiu procedent del Betis i que aquesta temporada només ha disputat nou minuts, precisament en la segona jornada i davant el seu exequip. Més enllà d'aquest canvi, Valverde haurà de decidir-se pel perfil dels migcampistes. A Dortmund va començar amb Busquets de migcentre i De Jong i Arthur com interiors; i va acabar amb l'holandès com a pivot, Rakitic i un baldat Arthur.