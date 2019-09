Espanya goleja per seguir amb pas ferm cap a l'Eurocopa 2020

La selecció espanyola va superar per 4-0 les Illes Fèroe, amb dos gols de Rodrigo Moreno i dos més de Paco Alcácer i continua el seu immaculat camí cap a l'Eurocopa del proper estiu. No va ser un gran partit dels de Robert Moreno, però sí efectiu per sumar els tres punts i liquidar un feble rival. Al final, amb dos gols d'Alcácer en l'afegit, el marcador es va engreixar fins al 4-0 final.

No van necessitar gaire res els homes de Robert Moreno per obrir immediatament el marcador, per mediació de Rodrigo Moreno en una jugada amb polèmica. Després d'un atac embolicat, des de terra i a l'esquena dels centrals li va arribar una passada a Oyarzabal, que va cedir l'esfèrica al valencianist per acabar rematant a la xarxa el 1-0, en possible fora de joc. Abans d'arribar al descans, Espanya tan sols va protagonitzar una oportunitat més de perill. El porter Nielsen va resoldre-les bé i amb victòria per la mínima es va arribar a la mitja part.

Només tornar dels vestidors, Rodrigo va rubricar el seu segon gol amb un xut amb l'esquerra creuat. El xut del «19» d'Espanya va ensopegar a la cuixa esquerra de Heini Vatnsdal i això va provocar que la pilota portés una trajectòria encara més ascendent, fora de l'abast d'un Nielsen que més tard va desbaratar les poques ocasions que van seguir al 2-0.

Sí que va poder retallar distàncies l'equip visitant, a mitjans de la segona part, però David De Gea ho va evitar. El porter del Manchester United es va reivindicar en l'única ocasió en què va haver de treballar. Després d'un error gravíssim de Ramos, que va perdre la pilota i la hi va regalar a un rival en zona compromesa, De Gea va treure la cama dreta per guanyar el mà a mà i impedir que Illes Fèroe anotés el gol de l'honor. Fregant el minut 90, Alcácer va materialitzar el 3-0 a boca de canó una assistència de Thiago. Amb el rival tocat, el davanter del Dortmund va arrodonir el marcador, ja en l'afegit.

El partit va estar marcat per l'homenatge a Quini, mort fa un any i mig, a El Molinón, i l'emotiu minut de silenci en memòria de Xana, la filla de Luis Enrique. Un vídeo sobre la carrera de Quini va obrir uns minuts previs al partit marcats per l'emotivitat.