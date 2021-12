El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que buscarà "mesures conjuntes" al costat de la resta de comunitats autònomes per a enfrontar la sisena onada de covid. Per a això, ha anomenat a una convocatòria extraordinària de la Conferència de Presidents per a dimecres que ve dia 22 de desembre, de manera telemàtica.

Espanya registra una incidència acumulada de 511 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants, la qual cosa adverteix d'un "risc cert i real" per a la salut dels ciutadans, segons ha apuntat Sánchez des de la seu de la Delegació del Govern a Catalunya, comunitat a la qual es desplaçarà per a clausurar el Congrés del PSC. Sánchez convoca els presidents per estudiar noves restriccions contra la covid