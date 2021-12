La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha desplaçat aquest dissabte fins al Vaticà per trobar-se amb el papa Francesc. "Avui m'he reunit amb el pontífex per dialogar sobre treball decent, la crisi de la covid i el futur del planeta", ha relatat Díaz, que ha qualificat "d'emocionant" la seva trobada –d'uns 40 minuts de durada- amb el Papa.

Hoy me he reunido con el @Pontifex_es en el Vaticano para dialogar sobre el trabajo decente, la crisis de la Covid-19 y el futuro del planeta.



Construir un mundo más solidario y más justo solo es posible con diálogo entre diferentes en favor del bien común. Hay esperanza. pic.twitter.com/KsPWbnf1Js — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 11 de diciembre de 2021

"Construir un món més solidari i més just només és possible amb diàleg entre diferents a favor del bé comú. Hi ha esperança", ha continuat la vicepresidenta tercera i ministra de Treball. "Davant les desigualtats i la precarietat, la millor vacuna és la fraternitat i la justícia social. Moltes gràcies, papa Francesc, per l'excel·lent acollida i la lucidesa", ha reblat Díaz.