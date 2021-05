El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, ha anunciat aquest dilluns que plantejarà al govern espanyol eliminar la mascareta en espais oberts des del juliol. "Tenim la ferma determinació de suprimir l'obligació de la mascareta en espais oberts, en espais públics, abans que es compleixi un any, al mes de juliol", ha afirmat García-Page. Ha dit que per fer-ho amb "coherència nacional" ho plantejaran al govern espanyol i als altres territoris per poder "madurar" la decisió "en les properes setmanes". El president de Castella-La Manxa ha afegit que el desenvolupament del procés de vacunació els porta a ser "enormement positius" perquè "el poble espanyol ha complert amb alegria".